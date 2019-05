ASUS CeBIT2011’de Oyunculara Yönelik Tüm Ürünlerini Sergiliyor

Notebook’lar, anakartlar, grafik kartları, 3D monitörler, oyun kolları ve kulaklıklar sergileniyor.



ASUS Hamburg CeBIT2011’de ROG serisi notebooklar, yüksek performanslı anakartlar ve grafik kartları, 3D monitörler, yönlendiriciler ve kulaklıkların da bulunduğu en yeni oyun ürünlerini sergiliyor. Böylelikle ASUS tüm kullanıcılara, geniş ürün yelpazesi ile bol seçenek sunuyor.

En iyi mobil oyun deneyimi için ROG G Serisi notebook’lar

Yeni Republic of Gamers (ROG) G Serisi notebook'lar beklentilere öncülük ediyor. Her yerde oyun oynayabilmek isteyen sıkı oyuncular için tasarlanan G74Sx, tüm uygulamalarda üstün performans sağlayan yeni Intel® Huron River' Core™ i5 ve i7 işlemcileri ve en son teknoloji 3D görüntü deneyimi sağlayan en yeni NVIDIA® grafik kartlarını kullanıyor. NVIDIA® 3D Görüntü standardı aynı zamanda, büyük-ekran çıkışı ve HDMI 1.4 aracılığıyla uyumlu ekranlara da 3D görüntü aktarabiliyor. Soğuk havayı kasanın ön tarafındaki havalandırma kanallarından içeriye çekerken sıcak havayı arka tarafa atarak, GPU ve CPU birimlerini soğutan iki akıllı fan kullanan benzersiz ısı yönetimi sayesinde sistem içerisinde sürekli serin hava akımı sağlanıyor. Kolay sistem yükseltmek için tasarlanmış ürün kasası, ikinci hard disk yuvası ve bellek slotlarına da hızlı erişim sağlıyor.

G74Sx özel 3D gözlüklerine ihtiyaç duyulmaksızın izlenebilen ölü bölge olmayan bir 3D görüntülü yeni ROG G53 serisi dizüstü bilgisayardır. AUO ‘çıplak göz’ göz takip sistemiyle 3D merceksel lens teknolojisini birleştiren G53 ekran, daha rahat bir görüntü deneyimi için pek çok açıdan izlenebilen full 3D görüntü sağlıyor. Hem 2D hem de 3D modları ekranda aynı zamanda çalışabildiğinden ekrandaki yazılar her zaman netliğini koruyor.

ROG Rampage III Black Edition anakart üstün oyun performansı sunuyor

ROG Rampage III Black Edition anakart, dünyanın dört bir yanında overclock ödülleri kazanan Rampage III Extreme'in gelişmiş versiyonudur. Rampage III Extreme'i mükemmel yapan tüm özellikler, şık siyah bir tasarım, geliştirilmiş pek çok donanım ve yazılım eklentileriyle geri geliyor.

En dikkat çekici özellik hem LAN hem de ses performansını geliştiren temin edilmiş ROG ThunderBolt genişleme kartıdır. Bu da maksimum network performansı için online oyun trafiğini otomatik olarak sınıflandıran ve hızlandıran ödüllü Bigfoot Networks Killer™ E2100 network platformunu birleştiriyor. Sınıfının öncüsü XONAR™ ses teknolojisi artırılmış ses kalitesinin yanısıra özellikle oyunlarda erken davranmayı sağlayan, değiştirilebilen empedans ayarlarına sahip bütünleşik kulaklık kuvvetlendirici sağlıyor.

Birleştirilmiş bu iki teknoloji yarışmayı etkileyecek mükemmeliyetçi bir online oyun deneyimiyle oyun tutkunlarını destekliyor. ROG Rampage III Black Edition, ROG Connect’te birleştirilen özelliğini geliştiren ve oyun tutkunlarına en iyi görsel etki için grafik kart ayarlarını değiştirmelerine izin veren ASUS GPU TweakIt olanağıyla geliyor.

ROG MATRIX GTX 580 grafik kartı overclock’u her zamankinden daha kolay kılıyor

Yeni ROG MATRIX GTX 580 grafik kartları, gerçek zamanlı GPU voltaj uyarlama için TweakIt, ani voltaj okumaları için ProbeIt ve sağlam bir overclock deneyimi için bir Safe Mode gibi özellikleri içeren kişiye özel ASUS iROG teknolojisiyle piyasaya sürülüyor. Tamamen yeni ASUS GPU Tweak olanağı oyun tutkunlarının performansın en üst düzeylerine ulaşmak için bilgisayar çalışma hızını, voltaj ve fan hızını denetlemeye izin veriyor.

Geliştirilmiş termal etkinlik için GPU’ya doğrudan erişen bakır ısı borularının yer aldığı ayrıcalıklı DirectCU II tasarımı sayesinde ROG MATRIX GTX 580 her zaman serin çalışıyor.

16 aşamalı Super Alloy Power bileşenler istikrarlı çalışma ve daha uzun ürün ömrü sağlarken özel tasarım ikiz fanlar %20 daha serin sistem çalışması için %600’e kadar daha fazla hava akımı sağlıyor.

Yeni VG278H 3D monitör, RT-N66U oyun kolu (yönlendirici) & ROG Vulcan-ANC oyun kulaklığı

Üstün bir oyun performansının sadece bir PC'nin içerisindeki bileşenlere bağlı olmadığını bilen ASUS, 3D monitör ve yeni PC çevre ünitelerini de sunuyor. VG278H, 3D görüntü ve 27-inç'lik arkadan aydınlatmalı LED ekran özelliği ile oyunun başından sonuna kadar gücü elinde tutmak isteyen oyun severler için tasarlanmıştır. HDMI 1.4 üzerinden sağlanan 3D grafik kartı desteği ve bütünleşik bir kızıl ötesi yayıcı ile kullanıcılar kablosuz bir 3D deneyimin tadını çıkarabiliyor.

Yeni RT-N66U Çift-bantlı Wireless-N Gigabit Yönlendirici online oyunla aralıksız bir deneyim arayan oyun tutkunlarını ve hızlı internet ve network erişimi isteyen kullanıcıları hedefliyor. Eş zamanlı 2.4GHz ve 5GHz bağlantıları 802.11n Wi-Fi üzerinden 450Mbps’e kadar hızda kesintisiz HD içerik aktarımına izin veriyor.

ROG Vulcan-ANC Oyun Kulaklıkları, ROG serisi aksesuarlarının tamamlıyor. LAN partiler ya da canlı oyun müsabakaları gibi gürültülü ortamlarda oyun oynamaları için mükemmel bir çözüm olan Vulcan-ANC Oyun Kulaklığı, hem yüksek kaliteli hoparlörleri hem de mikrofondan dışarıdaki sesi filtrelemek için çift ses engelleme teknolojisini kullanıyor. Sonuç; profesyonel oyuncuları sadece oyuna odaklanmaya yönelten doğrudan, net ve temiz ses performansı.

