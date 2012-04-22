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ASUS G55VW oyuncu dizüstü modeli ortaya çıktı

7 yıl
4,4b
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15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'un oyunculara yönelik G serisi modellere bir yenisi daha ekleniyor. HIDevolution perakendecisinde bir süreliğine yayınlanan ve kaldırılan sayfada G55VW-DS71 modeline ait bilgiler ortaya çıktı.

G55VW-DS71 modelinde 4 çekirdekli Ivy Bridge tabanlı i7-3610QM işlemci kullanılıyor. 2GB GDDR5 bellekli NVIDIA GTX 660M grafik birimi, 12GB DDR3 1333MHz RAM bellek, 7200 devir/dakika 750GB HDD, ekstra çift slot, 15.6 inçlik Full HD ekran, 2MP web kamera, gömülü subwoofer ve TNX TruStudio sertifikasyonu, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, Thunderbolt girişi, 8 hücreli batarya, 3.85Kg ağırlık, WiFi ve Bluetooth bağlantısı özellikleri arasında.

Modelin çıkış fiyatının 1475$ olduğu belirtiliyor. Ay sonu veya gelecek ay başında piyasaya sürülmesi beklenen modelin ön siparişlerinin de kısa süre sonra açılacağı tahmin ediliyor.
ASUS G55VW oyuncu dizüstü modeli ortaya çıktı
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http://www.hidevolution.com/asus-g55vw-ds71-i7-2gb-nvidia-gtx-660m-15-6.html Yorum Yaz
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dockhanger 7 yıl
ne zaman gelicek fiyat ve ekran inç genişliği merak ediyorum acıkcası
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yafeshan 6 yıl
o kadar oyun laptopu arasında sanırım bu model bıraz daha ilgiyi hakediyor.
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ahmetsaid_ak 7 yıl
12 GB RAM oyuncu için gereksiz
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blackhbosss 7 yıl
Bu ürün yerine ailenware yada monsternotebbok tercihimdir herzaman
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DH Misafiri 7 yıl
Yakın zamanda Monster in 15.6" MS-16F3 ( GTX660M ) modelini ön sipariş verdim, işlemcisi aynı, ekran kartı hafızası 1GB olması dışında aynı, RAM 8GB 1333mhz DDR3, hard-disk 7200RPM 500GB, ikinci HD slotu var, fiyatı 2227TL. İstediğiniz donanımını da modifiye edebiliyorsunuz. Asus a o kadar pava vermek yerine Türk markası Monster tavsiye ederim ben.
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E_Aydin35 7 yıl
Boyut/performans-fiyat üçgenine bakılırsa gayet güzel :) Donanım açısından üst düzey bileşenlerle donatılmış, tam bir taiınılabilir oyuncu bilgisayarı..
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mczaga 7 yıl
Thunderbolt giriş portu olması gerçekten örnek olması gereken bir yenilikdir diğer marka modellere dile kolay 10gb/sn gibi bir hız .
Kalitesi üst seviye bizzat kendim gördüm bu kasadaki önceki modelleri bakalım Fiyat ne olacak?
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gokooo 7 yıl
Özellikler ve fiyat süper de azıcık da tipi olsaymış keşke
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dreamblue35 7 yıl
gtx660 masaüstüne gelse artık iyi olucak
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bkadem 7 yıl
Masaüstü yerine tercih edilebilir bir ürün.
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Stanislas Xavier 7 yıl
bu işlemci,gpu,ram ile geldiğiniz gazı hdd kesiyor ve gerçek hayata dönüyorsunuz artık ssd görmek istiyoruz şu donanıma bak en azından hibrid disk koy..
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