ASUS G55VW oyuncu dizüstü modeli ortaya çıktı

ASUS'un oyunculara yönelik G serisi modellere bir yenisi daha ekleniyor. HIDevolution perakendecisinde bir süreliğine yayınlanan ve kaldırılan sayfada G55VW-DS71 modeline ait bilgiler ortaya çıktı.





G55VW-DS71 modelinde 4 çekirdekli Ivy Bridge tabanlı i7-3610QM işlemci kullanılıyor. 2GB GDDR5 bellekli NVIDIA GTX 660M grafik birimi, 12GB DDR3 1333MHz RAM bellek, 7200 devir/dakika 750GB HDD, ekstra çift slot, 15.6 inçlik Full HD ekran, 2MP web kamera, gömülü subwoofer ve TNX TruStudio sertifikasyonu, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, Thunderbolt girişi, 8 hücreli batarya, 3.85Kg ağırlık, WiFi ve Bluetooth bağlantısı özellikleri arasında.





Modelin çıkış fiyatının 1475$ olduğu belirtiliyor. Ay sonu veya gelecek ay başında piyasaya sürülmesi beklenen modelin ön siparişlerinin de kısa süre sonra açılacağı tahmin ediliyor.









http://www.hidevolution.com/asus-g55vw-ds71-i7-2gb-nvidia-gtx-660m-15-6.html