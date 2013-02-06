ASUS, MeMO Pad için yeni bir tanıtım videosu yayınladı

ASUS, geçtiğimiz haftalarda tanıtımını gerçekleştirdiği bütçe dostu tableti MeMO Pad ile neler yapılabileceğini göstermek amacıyla yeni bir tanıtım videosu yayınladı.





Videoda cihazın yapabildiklerine ASUS, 7 inç'lik ekranı ile ele oturan bir yapıya sahip tabletin; sosyal kısmına, verimlilik uygulamalarına, çoklu ortam yeteneklerine, video görüşme yeteneklerine ve tabletin iki işi aynı anda aynı yapabilmesi gibi özelliklerine kısaca değiniliyor. Ayrıca, 8 ve 16 GB'lık dahili depolama alanları ile gelen tabletin microSD kart yardımıyla kapasitesinin arttırılabildiği, cihazla birlikte 5 GB'lık çevrimiçi depolama alanının da sunulduğu değinilen diğer detaylar arasında yer alıyor.





Üç farklı renk seçeneğiyle ve 150$'lık fiyat etiketi ile satışa sunulan ASUS MeMO PAD'in şu an için ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı netlik kazanmış olmasa da yurtdışındaki kullanıcıların beğenisine sunulduğunu da hatırlatalım.







http://www.youtube.com/user/asus?feature=watch