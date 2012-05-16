ASUS Padfone'dan ilk benchmark sonuçları

ASUS'un kısa süre önce Tayvan'da piyasaya sürülen telefon/tablet/netbook hibridi Padfone modeli ile ilgili ilk benchmark sonuçları da internete düşmeye başladı.





Netbooknews sitesi tarafından yapılan ve kaydedilen benchmark sürecinde Padfone modelinin amiral gemisi diğer Android modellerine karşı zaman zaman üstünlük kurduğu göze çarpıyor.





4.3 inçlik Super AMOLED qHD ekran, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi şeklindeki özellikleriyle Padfone; Quadrant, Sunspider, Vellamo, Nenamark 1 ve 2 benchmark testlerine tabi tutuluyor.





Quadrant testinde 5057 puan alan Padfone AT&T operatörünün S4 yongalı HTC One X modelinin altında kalıyor. Sunspider testinden de 1917ms değerini elde ediyor.





Vellamo testinde 2554 puan ile listenin lideri olan Padfone, Nenamark 1 testinden 60.4fps, 2 testinden ise 60.5fps sonucu ile ayrılıyor.





Avrupa ve ABD lansmanı sonrasında modelin detaylı incelemeleri tüm merak edilenleri de gün yüzüne çıkaracaktır. Ancak şu anki haliyle piyasaya iddialı bir giriş yapacağı kesin gibi görünüyor.