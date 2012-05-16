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ASUS Padfone'dan ilk benchmark sonuçları

7 yıl
3,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'un kısa süre önce Tayvan'da piyasaya sürülen telefon/tablet/netbook hibridi Padfone modeli ile ilgili ilk benchmark sonuçları da internete düşmeye başladı.

Netbooknews sitesi tarafından yapılan ve kaydedilen benchmark sürecinde Padfone modelinin amiral gemisi diğer Android modellerine karşı zaman zaman üstünlük kurduğu göze çarpıyor.

4.3 inçlik Super AMOLED qHD ekran, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi şeklindeki özellikleriyle Padfone; Quadrant, Sunspider, Vellamo, Nenamark 1 ve 2 benchmark testlerine tabi tutuluyor.

Quadrant testinde 5057 puan alan Padfone AT&T operatörünün S4 yongalı HTC One X modelinin altında kalıyor. Sunspider testinden de 1917ms değerini elde ediyor.

Vellamo testinde 2554 puan ile listenin lideri olan Padfone, Nenamark 1 testinden 60.4fps, 2 testinden ise 60.5fps sonucu ile ayrılıyor. 

Avrupa ve ABD lansmanı sonrasında modelin detaylı incelemeleri tüm merak edilenleri de gün yüzüne çıkaracaktır. Ancak şu anki haliyle piyasaya iddialı bir giriş yapacağı kesin gibi görünüyor.



http://www.netbooknews.com/48952/asus-padfone-benchmark-snapdragon-s4-8260a-dual-core-cpu/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+netbooknews%2Fnbn+%28Netbook+News%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Asus'a yakışan bir teknoloji daha öncesinde de asusun epad ini kullanım dehşet ötesi ekranı, hızı uyumu bir harika padfonu ise fuarlarda inceleme şansı buldum O BİR İCAT hayatını olabildiğince kolaylaştırmak için tasarlanmış ve bu tasarımda da başarıya ulaşlmış. istanbuld ve türkiyede güçlü teknik altyapısı var ve her an servis alabilirsiniz. Sevdim Sevdalandım gelişini bekliyorum.... Tayland da satış rekorlarına ulaşmaya başladı bile dünya üzerinden de talepler giteye başlamış yetişememelerinden korkuluyor.
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asterisk* 7 yıl
gençler telefonun asıl olayını bilmiyor sanırım. telefonun özellikleri çoook iyi olmasa da bir tablet ile alıyorsunuz telefonu. tablete taktığınızda telefon tablete dönüşüyor. hatta altına asus'un docklarından da takabiliyorsunuz. tablet ve telefon bir arada diyebiliriz. ayrıca telefonu şarj da edebilyor tablet.
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Freeline 7 yıl
Tegra 3 yada s4 4 çekirdekli olup hd ekranlı ve 2000 lik pil koysalar alırdım ama bana hiç cazip gelmedi galaxy s2 den sonra.
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Nef'i 7 yıl
Asus biraz daha geliştirmeli bu cihazı o zaman daha alınabilir bir cihaz olur.
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depelerx 7 yıl
Telefon konusunda ASUS a güvenmemenizi tavsiye ediyorum. Tecrübeyle sabittir... Bataryası 1 sene sonra çöp olan tek telefonum ASUS markaydı, ayrıca hiç güncelleme/destek yok, İstanbul'da sadece 1 adet servis var.
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07ugur 7 yıl
Asusa yakışır :)
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Klack 7 yıl
Asusu oldum olası sevmişimdir. Notebook markası olarak asusu seçtim ve hiçbir sıkıntı çıkarmadı. sağlam yapmışlar. kaliteli mal kullanıyorlar. padfone da habere bakılırsa yeni nesil cihazlara kafa tutacak bir cihaz.
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Skearf 7 yıl
Su an one x ile 4870 puan yaptım quadranttan.
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Lazeran 7 yıl
telefonda en guzel test kendi testin git eline al incele daha iyi bir testi etrafta bulamazsin
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Lord of the Shadows 7 yıl
4,3'' boyutuna alttaki yazılımsal Home, Back, Menu tuşları dahil mi, yoka hariç mi? Eğer dahilse kullanılabilir alan 4'' kadar ki bu da hiç iyi değil! Cevabı bilen var mı?
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ceo-tr 7 yıl
antutu da 6400 puan almış benim cihaz 1537 aldı. değiştirme zamanı geldi galiba :)
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