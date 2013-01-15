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ASUS, Tegra 4 çipsetli tabletlerini MWC 2013'te tanıtacak

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geçen hafta binlerce katılımcısıyla Las Vegas'ta organize edilen CES 2013, mobil piyasanın en büyük etkinliği Mobil Dünya Kongresi öncesinde yine tüketici elektroniğinin bu sektörü yönüyle takipçilerini tatmin edecek birçok önemli tanıtıma ev sahipliği yapamadı. Organizasyona yeni dizüstü ve hepsi bir arada bilgisayarlarıyla gelen ASUS da mobil çözümlerinin duyurusunu sonraki aya bıraktı. Fudzilla.com'a konuşan firma, önceki yıl erkenden gün yüzüne çıkardığı Android işletim sistemli amiral gemi tabletinin Şubat sonunda sergileneceğini resmen dile getirdi.
NVIDIA'nın 28nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği 4+1 çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci, 72 çekirdekli GeForce grafik birimi ve bütünleşik 4G LTE iletişim modemini bünyesinde barındıran Tegra 4'ten gücünü alacak olan Tayvanlı üreticinin yeni tablet bilgisayarı, Transformer serisinin yeni üst düzey modeli olarak önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. 1920x1200 piksellik bir ürün ortaya koyan ASUS'un gelişmiş GPU'su ve yeni nesil işlemci mimarisiyle bu tabletini çok daha yüksek çözünürlüklü bir panelle donatması bekleniyor. Diğer yarı iletken üreticilerinden tedarik edilen çiplerin kullanıldığı tabletler ve yeni akıllı telefonların da resmiyet kazanabileceği Mobil Dünya Kongresi 2013, 25 Şubat tarihinde başlayacak. 

http://www.fudzilla.com/home/item/30109-asus-to-show-off-tegra-4-tablets-at-mwc Yorum Yaz
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cepni27 6 yıl
NVIDIA'nın 28nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği 4+1 çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci, 72 çekirdekli GeForce grafik birimi ve bütünleşik 4G LTE iletişim modemini bünyesinde barındıran Tegra 4 ------
bence adamlar turnayı gözünün bebeginden vurdular!
reklam kokan test sonucları beni baydı.
örnek: s3 için denilenler, sonuç satın aldım memnun değilim,
sony xz yeni aldım memnun değilim ---bıktım.
asus padfone alsam çok daha iyi olacaktı bence.neyse bundan sonra ASUStan şaşmıyacagım.
Gerçek anlamda test ve bilgilendirme istiyorum.
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fbkaya 6 yıl
zaten 2013 de değilmiyiz
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talerk 6 yıl
nvidia gibi bi markanın grafik işlemcisinin mali pover vr gibi gpu lardan daha düşük performans vermesini anlayamıyorum
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadas siz bu sentetik testlere kafayi fazla takiyorsunuz ornek galaxy s3 browsermark testinde 160000 puan civari alirken lg optimus g 118000 civari puan aliyordu buna gore s3 un en hizli intenet tarayicisi oldugu iddia ediliyordu hatta donanim haber ekibi pc ye yakin diye ballandiriyordu .sonra browsermark 2 cikti bundada s3 benim 2 senelik telefondan daha az puan aldi (s3 1200 puan civari) (lg optimus g 2500 puan ) birisi bana bunu aciklayabilirmi en hizli internet tarayicisi olan telefon nasil oluyorda bi anda bukadar geriye dusuyor .sadece sayilara bakipta karar vermeyin
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cagataykoroglu 6 yıl
Tegra 4 acaba bekleneni veremiyor mu? sorusuna yanıt arayanları anandtech e davet ediyorum.
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