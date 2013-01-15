ASUS, Tegra 4 çipsetli tabletlerini MWC 2013'te tanıtacak





Geçen hafta binlerce katılımcısıyla Las Vegas'ta organize edilen CES 2013, mobil piyasanın en büyük etkinliği Mobil Dünya Kongresi öncesinde yine tüketici elektroniğinin bu sektörü yönüyle takipçilerini tatmin edecek birçok önemli tanıtıma ev sahipliği yapamadı. Organizasyona yeni dizüstü ve hepsi bir arada bilgisayarlarıyla gelen ASUS da mobil çözümlerinin duyurusunu sonraki aya bıraktı. Fudzilla.com'a konuşan firma, önceki yıl erkenden gün yüzüne çıkardığı Android işletim sistemli amiral gemi tabletinin Şubat sonunda sergileneceğini resmen dile getirdi.

NVIDIA'nın 28nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği 4+1 çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci, 72 çekirdekli GeForce grafik birimi ve bütünleşik 4G LTE iletişim modemini bünyesinde barındıran Tegra 4'ten gücünü alacak olan Tayvanlı üreticinin yeni tablet bilgisayarı, Transformer serisinin yeni üst düzey modeli olarak önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. 1920x1200 piksellik bir ürün ortaya koyan ASUS'un gelişmiş GPU'su ve yeni nesil işlemci mimarisiyle bu tabletini çok daha yüksek çözünürlüklü bir panelle donatması bekleniyor. Diğer yarı iletken üreticilerinden tedarik edilen çiplerin kullanıldığı tabletler ve yeni akıllı telefonların da resmiyet kazanabileceği Mobil Dünya Kongresi 2013, 25 Şubat tarihinde başlayacak.

http://www.fudzilla.com/home/item/30109-asus-to-show-off-tegra-4-tablets-at-mwc