ASUS Transformer Pad Infinity TF700'e ait ilk tanıtım videosu internete sızdı, yakında satışa sunulacak





CES 2012'de sergilenen ve Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanan ASUS'un yeni amiral gemi tableti Transformer Pad Infinity TF700'e ait ilk tanıtım videosu internete sızdı. Uzun zamandır hakkında yeni bir gelişme yaşanmayan cihazın, geçtiğimiz yılın sonunda çıkış yapan Transformer Prime modelinde yaşanan sinyal problemlerinden sonra düzenlenmiş ve bazı iyileştirmeler içeren yeni bir versiyon olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Videoda, Transformer Pad Infinity'nin geliştirici takımında yer alan ASUS tasarımcıları, mühendisleri ve bazı şirket yöneticileri yeni tabletlerini nasıl oluşturduklarını anlatıyor. Birçok teknik detayın paylaşıldığı tanıtım videosu, cihazın küresel çıkış tarihinin yaklaştığına işaret ediyor olabilir.

16:10 en-boy oranı, 600 nit parlaklık, Corning Gorilla Glass 2 ve Full HD 1920 x 1200 piksel çözünürlüklü 10.1 inçlik Super IPS+ ekran, 1.6GHz hızında 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipset, 8MP 5 katmanlı f/2.2 diyafram aralığına sahip arkadan aydınlatmalı kamera sensörü, 2MP ön kamera, 1GB RAM, 32/64GB dahili hafıza, Bluetooth 4.0 ve 25Wh pile sahip olan Infinity, sadece 8.5mm kalınlığında, 586 gram ağırlığında tasarlanmış.

Yeni tabletini olabildiğince hafif hale getirebilmek için Tayvanlı üretici, Nano Molding adı verilen bir teknolojiye başvurmuş. Bu yöntem, cihazın ağırlığını düşürüyor, aynı zamanda daha ince üretilebilmesini ve çok daha sağlam hale gelmesini sağlıyor.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sisteminin yüklü olduğu cihazın Wi-Fi/3G/4G LTE versiyonları mevcut. 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyen modelde Qualcomm'un 28nm Krait işlemcilerinin kullanıldığı 1.5GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon S4 MSM8260A/MSM8960 yer alacak. Fakat 4G'li Infinity'nin sonbahardan önce satışa sunulması beklenmiyor. Son olarak 537 gram ağırlığında, ek pile sahip bir de klavye standının piyasaya sürüleceğini ekleyelim.

Temmuz'da Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarına sevkiyatın başlayacağı tahmin edilen ASUS Transformer Infinity TF700'e ait tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.







http://www.reddit.com/r/TransformerInfinity/comments/vgsjg/leaked_transformer_infinity_launch_video/