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ASUS Transformer Pad Infinity TF700'e ait ilk tanıtım videosu internete sızdı, yakında satışa sunulacak

6 yıl
5,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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CES 2012'de sergilenen ve Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanan ASUS'un yeni amiral gemi tableti Transformer Pad Infinity TF700'e ait ilk tanıtım videosu internete sızdı. Uzun zamandır hakkında yeni bir gelişme yaşanmayan cihazın, geçtiğimiz yılın sonunda çıkış yapan Transformer Prime modelinde yaşanan sinyal problemlerinden sonra düzenlenmiş ve bazı iyileştirmeler içeren yeni bir versiyon olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Videoda, Transformer Pad Infinity'nin geliştirici takımında yer alan ASUS tasarımcıları, mühendisleri ve bazı şirket yöneticileri yeni tabletlerini nasıl oluşturduklarını anlatıyor. Birçok teknik detayın paylaşıldığı tanıtım videosu, cihazın küresel çıkış tarihinin yaklaştığına işaret ediyor olabilir.
16:10 en-boy oranı, 600 nit parlaklık, Corning Gorilla Glass 2 ve Full HD 1920 x 1200 piksel çözünürlüklü 10.1 inçlik Super IPS+ ekran, 1.6GHz hızında 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipset, 8MP 5 katmanlı f/2.2 diyafram aralığına sahip arkadan aydınlatmalı kamera sensörü, 2MP ön kamera, 1GB RAM, 32/64GB dahili hafıza, Bluetooth 4.0 ve 25Wh pile sahip olan Infinity, sadece 8.5mm kalınlığında, 586 gram ağırlığında tasarlanmış.
Yeni tabletini olabildiğince hafif hale getirebilmek için Tayvanlı üretici, Nano Molding adı verilen bir teknolojiye başvurmuş. Bu yöntem, cihazın ağırlığını düşürüyor, aynı zamanda daha ince üretilebilmesini ve çok daha sağlam hale gelmesini sağlıyor. 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sisteminin yüklü olduğu cihazın Wi-Fi/3G/4G LTE versiyonları mevcut. 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyen modelde Qualcomm'un 28nm Krait işlemcilerinin kullanıldığı 1.5GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon S4 MSM8260A/MSM8960 yer alacak. Fakat 4G'li Infinity'nin sonbahardan önce satışa sunulması beklenmiyor. Son olarak 537 gram ağırlığında, ek pile sahip bir de klavye standının piyasaya sürüleceğini ekleyelim.
Temmuz'da Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarına sevkiyatın başlayacağı tahmin edilen ASUS Transformer Infinity TF700'e ait tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.



http://www.reddit.com/r/TransformerInfinity/comments/vgsjg/leaked_transformer_infinity_launch_video/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
asus tablet kullanmadan asus markasını kötüleyen arkadaşlar sizi ipad paklar ancak gidin 2500 3000 tl verin akıllanın gelin bide hala windows diyebilen kişiler atın artık boş eskimiş kafaları
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kasim33 6 yıl
kullandıgım tabletten edindiğim fikre göre android için biraz daha zaman lazım belki 2 yıl sonra falan çok sağlam ve stabil bir işletim sistemi olabilir bu benm şahsi fikrim
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DH Misafiri 6 yıl
Windows adam olsaydı milleti süzmeyi kesip adam gibi işler yapsaydı şimdi kötü tutuşmazdı. Size de tavsiyem hayal kurmayın arkadaşlar windows yuklu asus dan(Bırak asus'u hiçbir cihazdan) bir cacık olmaz...
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teknoloji4ever 6 yıl
Android in yanına birde windows 8 e sahip bi sürüm cıkarsaydi tam anlamiyla mukemmel olurdu
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Pardus Linux 6 yıl
Bence Android tablet ASUS'tan alınır. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok adamlar hem tasarım hem donanım olarak iyi ve özgün tabletler ortaya çıkarıyor...
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musti545 6 yıl
Yine bir corning gorilla glass 2 faciasi geliyor desenize özellikle samsung galaxy s 3 ten sonra....
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wustti 6 yıl
windows dururken neden android alayım asus?
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OverClocK1ng 6 yıl
1- Virüs

2- Daha uygun fiyat. (Windows adam gibi çalışan cihazlar Ultrabooklar)

3- 500-600.000 tane uygulama.

vs.vs.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Sevkiyat demek istemiştim, yanlış kullanmışım değiştiriyorum, teşekkürler.
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OverClocK1ng 6 yıl
Kesinlikle katılıyorum. Sarfiyat = Tüketim anlamına gelir. Elektrik tüketim sarfiyatı gibi...
O sevkiyat olacak...
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alprkrkmz 6 yıl
Bilal Bey, sürekli dikkat ediyorum. Sarfiyat kelimesini yanlış kullanıyorsunuz. Sarfiyat harcama demektir. Sanırım sevkiyat kelimesini kastediyorsunuz.
TDK sarfiyat: isim Harcanan şeylerin tümü, harcama, masraf.
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