ASUS Transformer Pad Infinity Temmuz'da 499$'dan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek





ASUS, kısa süre önce internete sızan Transformer Pad Infinity TF700 modeline ait tanıtım videosunun ardından yeni amiral gemi tabletinin resmi çıkış tarihini duyurdu. Mobil Dünya Kongresi 2012'de tanıtılan cihaz, Temmuz ortasında ilk olarak Amerika'da satışa çıkacak.

Transformer Pad Infinity'nin resmi sayfasını tamamen yenileyen Tayvanlı üretici, özelliklerde bazı değişiklikler yapmış. Artık tabletin Bluetooth 4.0 yerine Bluetooth 3.0 destekli olduğu bilgisi yer alıyor. Ayrıca yeni basın görüntüleri de yayınlandı. Dilerseniz buradan cihaz hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Tablet bilgisayarın ihtiva ettiği bazı özellikler şöyle; 10.1 inç Full HD (1920 x 1200 piksel) 600 nit parlaklığa sahip LED aydınlatmalı Super IPS + ekran, Corning Gorilla Glass 2, 1.6GHz 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 T33 çipset (Wi-Fi), 1.5GHz çift 28nm Krait işlemcili Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A (3G), 1GB DDR3 RAM, 32/64GB dahili hafıza, 8MP f/2.2 diyafram aralıklı arkadan aydınlatmalı kamera, 2MP ön kamera, 25Wh pil, 9.5 saat pil ömrü.

Cihaz ile aynı zamanda satışa çıkacak klavye standı, SD kart okuyucu, USB 2.0 portu, tam klavye ve TouchPad'in yanı sıra 19.5Wh boyuta sahip batarya ile pil ömrünü 14 saate çıkaracak. Transformer Prime için piyasaya sürülen aksesuarla da uyumlu olan TF700, kullanıcılarına ASUS'un WebStorage bulut depolama servisinden 8GB'lık alan sunacak.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemine sahip Transformer Pad Infinity'nin 32GB'lık versiyonu 499$, 64GB'lık versiyonu ise; 599$'dan BestBuy'da listelenmiş durumda. Klavye standını edinmek için diğer modellerde olduğu gibi yine 149$ ödemek gerekiyor. Altın ve gri renk seçenekleri mevcut olacak. Fiyat ve çıkış tarihinin sadece Amerika'yı kapsadığını tahmin ediyoruz. Avrupa, Asya ve diğer bölgelerdeki satışın ne zaman başlayacağı bilinmiyor. 4G LTE iletişim teknolojsine sahip modelin Amerika'ya AT&T operatörüyle gelmesi bekleniyor.





ASUS tarafından yayınlanan resmi tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.androidcentral.com/asus-transformer-pad-infinity-expected-mid-july-starting-499