Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS Transformer Pad Infinity Temmuz'da 499$'dan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek

6 yıl
2,4b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ASUS, kısa süre önce internete sızan Transformer Pad Infinity TF700 modeline ait tanıtım videosunun ardından yeni amiral gemi tabletinin resmi çıkış tarihini duyurdu. Mobil Dünya Kongresi 2012'de tanıtılan cihaz, Temmuz ortasında ilk olarak Amerika'da satışa çıkacak.
Transformer Pad Infinity'nin resmi sayfasını tamamen yenileyen Tayvanlı üretici, özelliklerde bazı değişiklikler yapmış. Artık tabletin Bluetooth 4.0 yerine Bluetooth 3.0 destekli olduğu bilgisi yer alıyor. Ayrıca yeni basın görüntüleri de yayınlandı. Dilerseniz buradan cihaz hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
Tablet bilgisayarın ihtiva ettiği bazı özellikler şöyle; 10.1 inç Full HD (1920 x 1200 piksel) 600 nit parlaklığa sahip LED aydınlatmalı Super IPS + ekran, Corning Gorilla Glass 2, 1.6GHz 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 T33 çipset (Wi-Fi), 1.5GHz çift 28nm Krait işlemcili Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A (3G), 1GB DDR3 RAM, 32/64GB dahili hafıza, 8MP f/2.2 diyafram aralıklı arkadan aydınlatmalı kamera, 2MP ön kamera, 25Wh pil, 9.5 saat pil ömrü.
Cihaz ile aynı zamanda satışa çıkacak klavye standı, SD kart okuyucu, USB 2.0 portu, tam klavye ve TouchPad'in yanı sıra 19.5Wh boyuta sahip batarya ile pil ömrünü 14 saate çıkaracak. Transformer Prime için piyasaya sürülen aksesuarla da uyumlu olan TF700, kullanıcılarına ASUS'un WebStorage bulut depolama servisinden 8GB'lık alan sunacak. 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemine sahip Transformer Pad Infinity'nin 32GB'lık versiyonu 499$, 64GB'lık versiyonu ise; 599$'dan BestBuy'da listelenmiş durumda. Klavye standını edinmek için diğer modellerde olduğu gibi yine 149$ ödemek gerekiyor. Altın ve gri renk seçenekleri mevcut olacak. Fiyat ve çıkış tarihinin sadece Amerika'yı kapsadığını tahmin ediyoruz. Avrupa, Asya ve diğer bölgelerdeki satışın ne zaman başlayacağı bilinmiyor. 4G LTE iletişim teknolojsine sahip modelin Amerika'ya AT&T operatörüyle gelmesi bekleniyor.

ASUS tarafından yayınlanan resmi tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 

http://www.androidcentral.com/asus-transformer-pad-infinity-expected-mid-july-starting-499 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
uA_Erencan 6 yıl
3G model ile Wifi li model arasında fiyat farkı yok mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hsna 6 yıl
Asus çıkacak bu modelinde 3g yok diye biliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
torna&do 6 yıl
Asus TF201 Prime ile arasında pek fark yok gibi...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FrontLiner 6 yıl torna&do
onderpek

Asus TF201 Prime ile arasında pek fark yok gibi...

GPS problemi + Ekran çözünürlüğü bile yeterli farklar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
bu harika alete, 2 gb ram giderdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 6 yıl
O fiyattan buraya gelse kapış kapış gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baris5834 6 yıl
ah o fiyattan bi tr ye gelse :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2376 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, android ve
2 etiket daha asus tablet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Özel Röportaj: TTNET'in Genel Müdür Tahsin Yılmaz ile TTNET ve Tivibu'nun Son Durumunu Konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim