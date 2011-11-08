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ASUS Transformer Prime çıkış tarihi Aralık ayına ertelendi

7 yıl
2,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'un bu yılın sonu ve gelecek yılın ilk aylarında piyasaya damgasını vuracak tablet modeli Transformer Prime yarın itibariyle basına resmi olarak tanıtılacaktı. Ancak ASUS cephesinden gelen haberler modelin ertelendiğini belirtiyor.

Transformer Prime, işlemci olarak NVIDIA'nın son bombası 4 çekirdekli Kal-El kod adlı Tegra 3 yongada sistemini kullanacak ilk model olarak piyasada yerini alacaktı. Honeycomb ile gelecek modelin Android'in yeni sürümü Ice Cream Sandwich'e kısa süre sonra güncelleneceği açıklanmıştı. Hatta ABD Federal Haberleşme Komisyonu FCC yeni tabletin ülkeye girişi için gerekli onayları vermişti.

DigiTimes'ın tedarik zincirindeki kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde Transformer Prime çıkış tarihi Aralık ayı başlarına kaldı. Ertelemenin sebebi ise tabletin direkt olarak Ice Cream Sandwich ile yüklü olarak gelecek olması. 
Google'ın ASUS ile yeni güncellemenin hazırlanması konusunda devamlı dirsek temasında olduğu belirtiliyor. Hatta arama motoru devinin ASUS'un yol haritasında bulunan Windows 8 tabletlerden vazgeçmesi için ikna turları düzenlediği bile iddia ediliyor. Google ise DigiTimes'ın bu iddiasını kesin bir dille reddediyor.

Google CEO'su Larry Page piyasada 6 milyon Android tablet olduğunu ve bu sayının 30 olmasını istediklerini bir basın toplantısında dile getirmişti. Anlaşılan o ki iPad ile yeteri kadar rekabet edemeyen Google, Windows 8'in de piyasaya girecek olması nedeniyle pazar payı kaybetme endişesi yaşıyor.

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DH Misafiri 7 yıl
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Rainbow6 7 yıl
bekliyodum zaten boyle bi haber diger firmalardan cok once davrandi kesin baski yemistir kendi tegra 2 si cikinca diger tabletleri zora sokmustu simdi bu cihaz ciksaydi iyice ellerinde kalacakti diger firmalarin cihazlari .. kolay gelsin eski dostum asus :)
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Çok Önemli Birisi 7 yıl
Asus'un bombası denilebilir.Ama tanıtım olsaydı güzel olurdu.
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Batuist 7 yıl
windows 8 geleceğin tablet işletim sistemi olmaya aday. çok stabil ve programlı istikrarlı bir çalışma ile geliyor. telefon işletim sisteminden bozma olmayan tek işletim sistemi olcak.. o yüzden ileride bugün PCler için windows neyse tabletler içinde o olacak..
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haymatloshan 7 yıl
Tanıtım tarzı bir yayın varsa izleyebileceğimiz bir link verebilir misiniz?
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haymatloshan 7 yıl
Tanıtım olmayacak mı yani?Tanıtımı yapılmalı,piyasaya çıkacak modellere ICS yüklenip yollanır.Bu haberi bekliyordum yine bir tanıtım faciası yaşandı gibi : (
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