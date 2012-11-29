ASUS, dokunmatik ekranlı Windows 8 PC satışlarının yavaşlığından şikayetçi





26 Ekim tarihinde büyük etkinliklerle lansmanı yapılan Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi, bununla birlikte beklendiği kadar büyük bir etki yapamadı.





Pek çok analiz, Windows 8 PC satışlarının beklentilerin altında kaldığı yorumunu yapıyordu. Asyalı PC üreticilerinden de bu konuda teyitler gelmeye başladı.





ASUS mali bölüm şefi David Chang, Windows 8 talebinin şimdilik çok da iyi olmadığını ifade etti. Vivobook serisi ile dokunmatik ekranlı modeller de sunan ve bazıları Best Buy'ın en çok satanlar listesinde olan ASUS, yine de dokunmatik ekranlı modellere olan talebin çok yavaş arttığından şikayetçi.





Acer ise Aspire V5 ile Amazon'un en çok satan dokunmatik Windows 8 cihazları listesinde birinci sırada. Ancak Acer da Windows 8'in tüketiciler tarafından nasıl algılanacağı konusunda emin değil. Firma, dokunmatik ekranlı dizüstü modellerinin, raflara çıkan dizüstü modellerinin yüzde 20'sinden daha az bir kısmı oluşturduğunu belirtiyor. Yüksek seyreden fiyatlar bunun en büyük sebebi olarak görülürken, Vivobook serisinin 479$ başlangıç fiyatı ise, popülerliği artırması açısından başarılı bulunuyor.





İki firma da Windows 8 ürünlerinin satış rakamlarını vermekten kaçınıyor. Ancak şimdilik hiçbir dokunmatik ekranlı dizüstü modeli Amazon'un en çok satan 20 listesinde değil.





Analiz uzmanları da yüksek seyreden fiyatlar nedeniyle dokunmatik dizüstü modellerinin tüketiciye arzında problem yaşandığını ortaya koyuyor. Tahminler bu yıl satılacak Windows 8 ürünlerinde dokunmatik ekranların çok küçük bir yer tutacağı yönünde. Gelecek yıl bir patlama yaşanması için bileşen maliyetlerinin düşürülmesi şart.

http://blogs.wsj.com/digits/2012/11/27/windows-8-touchscreen-laptops-see-slow-start/