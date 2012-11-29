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ASUS, dokunmatik ekranlı Windows 8 PC satışlarının yavaşlığından şikayetçi

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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26 Ekim tarihinde büyük etkinliklerle lansmanı yapılan Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi, bununla birlikte beklendiği kadar büyük bir etki yapamadı.

Pek çok analiz, Windows 8 PC satışlarının beklentilerin altında kaldığı yorumunu yapıyordu. Asyalı PC üreticilerinden de bu konuda teyitler gelmeye başladı.

ASUS mali bölüm şefi David Chang, Windows 8 talebinin şimdilik çok da iyi olmadığını ifade etti. Vivobook serisi ile dokunmatik ekranlı modeller de sunan ve bazıları Best Buy'ın en çok satanlar listesinde olan ASUS, yine de dokunmatik ekranlı modellere olan talebin çok yavaş arttığından şikayetçi.

Acer ise Aspire V5 ile Amazon'un en çok satan dokunmatik Windows 8 cihazları listesinde birinci sırada. Ancak Acer da Windows 8'in tüketiciler tarafından nasıl algılanacağı konusunda emin değil. Firma, dokunmatik ekranlı dizüstü modellerinin, raflara çıkan dizüstü modellerinin yüzde 20'sinden daha az bir kısmı oluşturduğunu belirtiyor. Yüksek seyreden fiyatlar bunun en büyük sebebi olarak görülürken, Vivobook serisinin 479$ başlangıç fiyatı ise, popülerliği artırması açısından başarılı bulunuyor.

İki firma da Windows 8 ürünlerinin satış rakamlarını vermekten kaçınıyor. Ancak şimdilik hiçbir dokunmatik ekranlı dizüstü modeli Amazon'un en çok satan 20 listesinde değil.

Analiz uzmanları da yüksek seyreden fiyatlar nedeniyle dokunmatik dizüstü modellerinin tüketiciye arzında problem yaşandığını ortaya koyuyor. Tahminler bu yıl satılacak Windows 8 ürünlerinde dokunmatik ekranların çok küçük bir yer tutacağı yönünde. Gelecek yıl bir patlama yaşanması için bileşen maliyetlerinin düşürülmesi şart.

http://blogs.wsj.com/digits/2012/11/27/windows-8-touchscreen-laptops-see-slow-start/ Yorum Yaz
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Hobar 6 yıl en beğenilen
İnsanlar dokunmatik ekranın dizüstünde bir halta yaramayacağının farkında da o yüzden.
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fulsac 6 yıl
13.3 inç lenova yoga modeli 1995 tl ye aldım . İ5 işlemci 128 gb ssd hadd disk ve dokunmatik
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thestell 6 yıl
Dokunmatik laptop kadar saçma bir şey görmedim. Dokunmatik istiyorsan tablet al, Laptop istiyorsan adı üstünde git laptop al. Hem kolun yorulacak hem de dokunmatik varken klavyeyi touchpadi ne yapacaksın? Oyun oynayacaksan dokunmatiği ne yapacaksın, sırf nette gezinmek için dokunmatik arıyorsan o kadar işlemci gücüne niye ihtiyacın var? Adamlar kasaya gitmeden önce 2 dakika düşündüyseler saçmalığı kavrayıp almamışlardır, doğal.
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DH Misafiri 6 yıl
iyi gunler ben asus k72j kullanıyorum bana bunun orjınal sidisini gondere bılırmısınız
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DH Misafiri 6 yıl
beyler benım oyun ekranları hep küçük nasıl düzeliyodu bir kere düzelttim ama unuttum fn+falnmıydı yardımcı olun lütfen
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DH Misafiri 6 yıl
Ben ekranı 360 derece dönen ve tablet haline gelen dokunmatik ekranlı laptop tablet kullanıyorum asus da dokunmatik koyduysa ekranı ters çevirip kapatabilmeli ki bir anlamı olsun. Kullanım alanı tamamen değişebiliyor tablet haline getirip bahçede oyun oynaya biliyorum yada seyehatte süper oluyor. Sorun tasarım hatası.
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DH Misafiri 6 yıl
Şuan bu mesajı Asus X202E model dokunmatik ekranlı ultrabook'umdan yazıyorum bence ekranın dokunmatik oluşu Windows 8 de A +++++ olmuş bu sayede bazı oyunlarda ve internet sayfalarında çok mükemmel sonuç veriyor kullanım açısından.Birde ekranda kendi özel film kaplaması var bu sayede parmak izi belli olmuyor pil süresi gayet iyi 7 saat internette gezindim ( film müzik vs ) Oyun performansına gelince FarCry3 oynadım hight ayarlarda kasma vs yapmadı. Ses sistemi çok güzel güçlü ve temiz bir ses sunuyor.Bence fiyat performans olarak 10 numara bir cihaz.
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volkanellez 6 yıl
İlk Önce şunu belirteyim Kedi Ulaşamayacağı ciğere pist dermiş hesabı Kullanmayan arkadaşların yorumuna tenezzül etmeyin.Ben Bu bilgisayarı Denizli Gold bilgisayardan aldım.Ultrabook segmentinde gayet başarılı bir cihaz Bataryası 7 saat gidiyor(internetten film ve müzik dinlerken) Ekranındaki özel film sayesinde parmak izi vs belli olmuyor ve dokunmatik hassasiyeti gerçekten mükemmel (bazı oyunlarda ve internette sörf yaparken keyif veriyor) ısınma problemi ve ses problemi yok. Ses kartı gayet başarılı güçlü ve temiz ses sunuyor . Oyun performansı ise gayet güzel ( Ben GT 635M eklettim ) Açamadığı oyun yok.(en yüksek değerlerde oyun oynuyorum) Yani kısacası hem hafif hem kullanışlı hem güçlü bir bilgisayar hem de fiyatı uygun olsun diyorsanız bence kaçırmayın derim.
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c.ronnie 6 yıl
Bilgisayarın zevki orada değil ki. Ben mümkün olsa da tablete mouse takabilsem diye düşünen biri olarak dokunmatik ekranlı bir pc almam. Ha, eğer koyarlarsa bir GT70 ya da G75 donanımı, hadi olmadı orta-üst segment donanımı, dokunmatiği de kapatma özelliği koyarlarsa o zaman belki düşünülebilir benim açımdan. Hani 40 yılın başı bir touchpad ve mouse tutukluk yaparsa da o olursa da bu olursa da böyle de bir yan yol olsun misali. Yoksa kolay kolay böyle bir ürün alacağımı sanmıyorum. Asus da kusuruma bakmasın artık. Tabii bunlar benim görüşlerim. Ben böyle düşünürüm, başkası yıllardır bunu bekliyordur, çıktığı gibi gider alır. Ona birşey diyemem.
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DH Misafiri 6 yıl
coook pahali asus alamadinmi. oyun konusunda android tap isigoruyor. sirf yazmak ve internet icinde 800 den baslayan fiyat verilmez. nezaman iner bende pro olan tab alirim.
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Father Torque 6 yıl
Trackpad'la ekranı lekelemeden her türlü dokunmatik komut girişi yapılabiliyorken kullanmayacağım ve istemediğim bir özellik için neden daha fazla para vereyim ki?
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DH Misafiri 6 yıl
Eylül 2012 de Asus et2411 aldım. Windows 8 yüklenemiyor, Asus çare bulamıyor. Niye satılmadığı daha iyi anlaşılır umarım.
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khytr89 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Eylül 2012 de Asus et2411 aldım. Windows 8 yüklenemiyor, Asus çare bulamıyor. Niye satılmadığı daha iyi anlaşılır umarım.

nasıl yüklenmiyor? blu-ray sürücüsüne tak win8 dvd sini kursun. bence çamur atıyosun.

win8 64 driverleri de sitesinde var ..
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xxxx1 6 yıl
diz üstünde dokunmatik çok pratik değil,bizzat denenmiştir...
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