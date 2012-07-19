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ASUS, Intel C216 yonga setli P8C WS anakartını satışa sundu

6 yıl
1,8b
1
12
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden ASUS, iş istasyonu kategorisinde yer alan yeni anakart modeli P8C WS'yi satışa sunduğunu duyurdu. 

ASUS P8C WS anakart, çeşitli ürün sınıflarının avantajlarını tek çatı altında topluyor. Genel anlamda bir iş istasyonu kartı olan ürün ayrıca sunucu hazırlık durumunu da bünyesinde barındırıyor ve üst sınıf standardı masaüstü yapılarında kolaylıkla kullanılabiliyor. Sistem entegratörleri için esnek bir seçenek olarak öne çıkan P8C WS anakart, kompakt tasarımı ve Intel® C216 yonga setiyle daha fazla kullanım kolaylığı ve uyumluluk sağlıyor. 

Tamamen Bağımsız Yazılım Sağlayıcısı sertifikalı olan ürün Intel Xeon E3-1200/12x5 v2 serisi işlemcilerinin yanı sıra 2. ve 3. nesil Intel Core i3 işlemcileri de destekliyor. Anakart ayrıca ECC'siz ve ECC DDR3 hafıza ile de eşit olarak gayet iyi çalışıyor. Daha kullanıcı dostu bir bağlanırlık seçeneği sunmak amacıyla arka I/O ve ön panelde dört adet USB 3.0 girişinin konumlandırıldığı anakartta ayrıca CPU iş yükünü azaltan ve bağlantı becerilerini ikiye katlayan çift Intel® Ethernet girişi yer alıyor.

P8C WS, iş istasyonlarına özel Intel C216 yonga seti kullanıyor ve Socket LGA1155 Intel® Xeon E3-1200/12x5 v2 işlemcilerini destekliyor. Bu özellikler iş istasyonu kullanıcıları için avantaj sağlayacak şekilde OpenGL performansını artırıyor. Bağımsız Yazılım Sağlayıcı (ISV) sertifikasına sahip anakart Intel entegre grafiklerle uyumlu sonuçlara da olanak tanıyor. AutoDesk AutoCAD 2013 ve Inventor 2012 gibi popüler iş istasyonu uygulamaları P8C WS'nin performansını artırıyor ve kullanıcılara profesyonel iş istasyonu inşa süreçlerinde akıcı bir başlangıç sağlıyor.

Kullanıcılar Intel Xeon E3-1200 serisi sunucu ve iş istasyonu işlemcilere ve çağdaş  Corei3 2./3. nesil işlemcilere gömülü olarak ev sahipliği yapan P8C WS ile daha fazla esnekliğe ve seçeneğe sahip oluyor. Buna ek olarak kullanıcılar arabelleklendirilmemiş ECC DDR3'süz hafıza ve sunucu niteliği arabelleklendirilmemiş ECC (ya da hata düzelten) hafıza arasından tercih yapabiliyor. P8C WS'nin açık tasarımı anakartı çok amaçlı hale getiriyor. Böylece çeşitli iş istasyonu yapılarının farklı ihtiyaçlarına yanıt verebiliyor.
P8C WS, kolay erişim sağlayan, ikisi önde ve ikisi de arkada olmak üzere dört adet USB 3.0 girişine sahip. Söz konusu giriş sayısı P8B WS anakartın sunduğu USB 3.0 giriş sayısının iki katına tekabül ediyor. USB 2.0'dan on kat daha hızlı çalışan USB 3.0 kullanıcılara daha hızlı veri aktarımı imkânı sunuyor ve bu da geniş ölçekli içeriğe hükmeden iş istasyonu yöneticilerine büyük avantaj sağlıyor.
Anakart USB 3.0'ın avantajlarını kullanabilmek için daha yeni UASP (USB ekli SCSI Protokolü) destekleyen ASUS USB 3.0 Boost teknolojisini kullanarak maksimum USB 3.9 hızlarını yüzde 170'e kadar çıkarıyor. USB 3.0 Boost ayrıca bağlı olan her cihaz için en iyi USB protokolünü tespit ederek en uygun veri performansını temin ediyor.  
İkiz Intel® Ethernet girişleri CPU kullanımını azaltırken bant genişliği ve paket aktarım hızlarını artırıyor. Bununla birlikte profesyonel ve ticari kullanıcılar için kritik öneme sahip bağlantı güvenilirliğini de artırıyor. İkiz girişler ekip oluşturma ve hata toleransı işlevlerini desteklemenin yanında standart Gigabit Ethernet'e kıyasla bant genişliğini de verimli olacak şekilde iki katına çıkarıyor ve sunucu niteliğinde ağ bağlantılı performansı temin ediyor.
Bu donanım LAN konfigürasyonu aralarında Windows, CenOS, ve Ubuntu'nun da bulunduğu çeşitli işletim sistemleriyle çalışabiliyor. Anakart üzerindeki Intel® 82574L kumandası gömülü sanallaştırma teknolojisi desteği için VMware sertifikasyonu içeriyor. Bu da kullanıcıların daha geniş bir üretkenlik için sanal sistemler yaratmalarına olanak tanıyor. 

P9X79 WS, Z9PE-D8 WS ve Z8Z77 WS'nin yanında, P8C WS de ASUS kalite kontrol güvencesi altında kullanıcılara sunuluyor. Yeni anakart 24 saat boyunca durmaksızın çalışma ve minimum 24 aylık tedarik garantisi anlamına gelen ASUS 24x24 vaadi kapsamında yer alıyor. Bu da kullanıcıların donanımlarını uzun süre değiştirmeden kullanabilmelerini sağlıyor. P8C WS ayrıca genel güvenilirlik, istikrar ve yüzde 92 oranında güç verimliliği sunabilen sunucu niteliğinde güç tedariği bileşenlerini, soketlerini ve bağlayıcılarını da içerisinde barındırıyor.

ASUS Avrupa pazarlarına özel olarak P8C WS'yi olası bir değişim ya da servis ihtiyacı doğduğunda RMA prosedürlerini uygulayan Gelişmiş Değişim Servisi ile birlikte sürüyor. 3 yıl garantili P8C WS Gelişmiş Değişim Servisine dahil. ASUS Gelişmiş Değişim politikasını yakın bir gelecekte global pazarlara da sunacak.

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Mr.Legend 6 yıl
Donanım haberleri yapar miydiniz siz
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bocekgrafik 6 yıl
Normalde uzun yazıları sorun etmeden okurum ama bir anakart için anasayfa haberinde bu kadar detaya girerek yazının uzamasını sıkıcı bulup, 2 sefer teşebbüs etmeme rağmen okumadım.
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cibicibi 6 yıl
Bu kadar uzun yazılmasına hiç gerek yok. Recep kulan mı yazdı bunu...
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Normandia_06 6 yıl
para insana neler yaptırıyor :) 3 kuruş için saçma sapan yazı yazmak buna denir :)
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H34RTL3SS 6 yıl
aynı şeyleti 3 kere okuyunca yarisinda koptum
tmm anladik anakart güzelmüş her yere gidermiş
ama biz bunu yazarken uraştık demek için kopyala yapıştırı fazla kaçırırsanız kimse okumaz okuyamaz
yanliş anlamasın haberi hazırlayan kişi eleştiri iki yönlüdür
donanımı tanıtırken katagorize edersek ayni şeyleri tekrarlamaz daha net ve öz akilda kalıcı olur
onun haricinde kart iyi
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MustafaNr 6 yıl
Hala Sas Desteği Koymadılar WS Serisine
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Batuist 6 yıl
DH'ta birden anakart haberi görünce bir tuhaf oldum... site sanki amacından uzaklaşmışta eski siteyi görmüş gibi oldum.. şimdilerde şirketlerin bilmem hangi kademelerindeki değişiklikler saçma sapan haber yapıldığı için "donanım" haber sitesi bir anlamda dedikodu habere kaymış oldu.. iki farklı telefon kasasını ayırt edemeden resim koyup çakma yorum yapan yazarlar maalesef sitenin kalitesini alaşağı ettiler.. Tüm bunları bırakıp internet sitelerinden ürünlerin teknik detaylarını alıp haber diye koysalar ona bile razı olur hale geldik... bu donanım işinde ciddi anlamda duracak bir site DH'ı ciddi manada geride bırakabilir çünkü çizgiden sapmış bir donanım haber sitesi oldu.. çizgisini sabit tutacak bir sitenin gideri var.. tutulması muhtemeldir.. çünkü ortada gerçek manada "donanım" haberi yapan site kalmadı..
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Applejack 6 yıl
adamlar yapmış
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MrPerFormance 6 yıl
C2xx serisi çipseti görünce anlamıştım suncu anakartı olduğunu :)
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serdarsimsek1 6 yıl
valla süpermiş :))
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