ASUS’un Hızlı Bilgisayar Toplama Yarışması Tam Gaz Devam Ediyor!

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Bilgisayar tutkunlarının büyük ilgisini gören ASUS'un bilgisayar toplama yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın amacı en kısa sürede İşlemci, Anakart, Bellek, Ekran Kartı, Harddisk, Optik Okuyucu ve Güç Kaynağı gibi temel bilgisayar bileşenlerinin en kısa zamanda birleştirmek ve çalışan bir bilgisayar oluşturmak. Türkiye'nin farklı köşelerindeki büyük teknoloji mağazalarında hafta sonları gerçekleştilecek olan yarışlarda her haftanın 1.si evine EeeBox EB1007 PC mini bilgisayar ile dönüyor olacak.Etkinliğin ilk ayağı mayıs ayı başında Taksim'de yer alan Demirören AVM'deki Saturn mağazasında yapılmıştı ve 2 gün boyunca yarışan katılımcılar arasında 1 dakika 16 saniyelik skorla Ramazan Özçelik birinciliği kazanarak EeeBox EB1007 PC sahibi olmuştu. İkinci hafta etkinliği Beylikdüzü Mediamarkt'ta yapıldı ve 100ü aşkın bilgisayar severin katıldığı yarışmada 62saniye de bilgisayarı toplamayı başaran Mahmut Saygı birinci oldu ve ödülü olan EeeBox EB1007 PC mini bilgisayar ile evind döndü. Yarışmanın üçüncü ayağı 3 gün boyunca Bimeks NeoMarin Mağazasında yapıldı. Çekişmeli geçen yarışmada hızını 61 saniyelik bir sürede kanıtlayan Cemil Sayar birincilik ödülünün sahibi oldu.Ve Yarışmanın bu hafta sonu dördüncüsü yapılacak olan ayağı Kadıköy EXA Bilgisayar'da gerçekleştirilecek. Kadıköy Yazıcıoğlu pasajının yanındaki EXA Mağazasının önünde herkese açık bir şekilde yapılacak yarışma için katılımın ilgi çekici boyutlarda olacağı düşünülüyor. Bu büyük yarışmada ben de iddalıyım ASUS bilgisayarı en hızlı ben toplarım diyorsanız rekoru ben kırarım diyorsan ASUS sizi bekliyor! Etkinliğin güncel ajandası için bizi facebooktaki sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bu hafta 3 ve 4 Haziran günleri KADIKÖY Yazıcıoğlu Pasaj yanı EXA Mağazının önündeyiz.!Facebook : ASUS Türkiye Bilgisayar Toplama Yarışması