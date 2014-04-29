Abisi gelmeden mini versiyonu geldi : Huawei Ascend P7 mini





Çinli mobil cihaz devi Huawei'nin bir süredir yeni amiral gemi modeli Ascend P7 için hazırlık yaptığını biliyoruz. Ancak Huawei, ilginç bir stratejiye imza atarak gelecek ay itibariyle lanse etmesini beklediğimiz Ascend P7'den önce mini modelini Almanya'da resmiyete kavuşturdu.





Ascend P7 mini modeli donanımı itibariyle hali hazırdaki orta seviye mini geleneğine ayak uydurmuşa benziyor. 4.5 inçlik TFT ekranında 540x960 piksel çözünürlük barındıran cihaz dokunmatik panel ve ekranı tek katmanda topladığı için biraz daha ince bir profil sergiliyor. Bu sayede cihazın kalınlığı 7.8mm olmuş.





Cihaza 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti ve Adreno 305 grafik birimi güç sağlıyor. Sistemin 1GB RAM ile desteklendiği cihazda 8GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, A-GPS, DLNA, NFC, Bluetooth, WLAN, Android 4.3 işletim sistemi ve 2000mAh gücünde batarya şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





Modelin LTE Cat 4 desteği ile 150Mbps indirme hızlarına kadar ulaşabildiği belirtiliyor. Almanya'da tanıtıldığı için modelin kısa süre içerisinde Avrupa'da satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Fiyatı ise henüz belli değil.

http://gsminsider.com/2014/04/huawei-ascend-p7-mini-official-specs-price-news/