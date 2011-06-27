Acer, 2011 yılı için tablet pazarında vites küçülttü

2010 yılında iPad ile birlikte diğer üreticileri kendine çeken tablet pazarında 2011 yılında 5 ila 7 milyon birim cihaz sevkiyat öngören Acer, geride kalan dönemdeki düşük talepten ötürü hedefini yaklaşık %50 azalttı.

Tayvan Economic News'in haberine göre Acer'ın başkanı J. T. Wang, yatırımcılar ile yaptığı görüşmede; firmanın ilk çeyreğe göre %10'luk düşüş ile 2.çeyrek hedefine ulaşacağını; 3.çeyrekte ise durumun marjinal olarak daha iyi olacağını belirtirken; performansın yeniden yapılanmanın tamamlanmasıyla birlikte artışa geçeceğini ifade etti. Acer, yeniden yapılanmanın 4.çeyrekte tamamlanmayı planlıyor.

J.T. Wang, öngörülerinde değişiklik yapmalarının sebebi olarak distribitörlerin envanterlerindeki yoğunluğu gösterirken; son kullanıcı bazında satışların tahmin edilenden daha düşük olmasının nedeni olarak ise tablet pazarındaki zorlu yarışı gösterdi.

<a href="http://www.bgr.com/2011/06/24/acer-cuts-2011-tablet-sales-forecast-in-half-to-2-5m-units-citing-poor-sell-through-competition/">BGR</a>