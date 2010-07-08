Acer 27-inç boyutundaki LED backlit monitörünü duyurdu

Çift çekirdekli Atom N550 işlemcisiyle donattığı yeni netbook modelini önümüzdeki günlerde satışa sunması beklenen Acer, 27-inç boyutundaki yeni monitörünü tanıttı. S273HL kod adını taşıyan LED backlit tabanlı yeni monitörün, CFFL-lit tabanlı LCD monitörlere göre %68'e varan oranda daha az güç tükettiği açıklandı. Sadece 21mm kalınlığındaki yapısı ve L tipi tabanıyla şık bir görünüme sahip olan monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü, 2ms tepki süresini ve 12,000,000:1 dinamik karşıtlık oranını destekliyor.

Görüntü aktarımı için üzerinde iki adet HDMI konnektörü bulunan Acer S273HL, 433 Avro seviyesindeki fiyatıyla Avrupa'da ön-sipariş listelerine girmiş durumda.