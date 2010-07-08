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Acer 27-inç boyutundaki LED backlit monitörünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,5b
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3
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift çekirdekli Atom N550 işlemcisiyle donattığı yeni netbook modelini önümüzdeki günlerde satışa sunması beklenen Acer, 27-inç boyutundaki yeni monitörünü tanıttı. S273HL kod adını taşıyan LED backlit tabanlı yeni monitörün, CFFL-lit tabanlı LCD monitörlere göre %68'e varan oranda daha az güç tükettiği açıklandı. Sadece 21mm kalınlığındaki yapısı ve L tipi tabanıyla şık bir görünüme sahip olan monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü, 2ms tepki süresini ve 12,000,000:1 dinamik karşıtlık oranını destekliyor.

Görüntü aktarımı için üzerinde iki adet HDMI konnektörü bulunan Acer S273HL, 433 Avro seviyesindeki fiyatıyla Avrupa'da ön-sipariş listelerine girmiş durumda.


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picasso2 8 yıl
TN panel LCD üretimini durdurmak gerekiyor Üreticiler diğer panellere ağırlık vermelerini bekliyorum TN panel 1 yıl kullandım pisikolojimi bozdu her açıdan başka renk tonu gözüküyor açılar biraz fazla olunca renk tamamen değişiyor TN panel monitör kullanacaklar fazla büyük almasınlar 27 inç çok fazla 27 inç olunca değişik açılardan bakmak daha fazla olacaktır hiç önermiyorum Hatta sadece karşısından baksanız bile ortadaki renk normalken monitörün sağı ve solundaki renkler daha koyu olacaktır 27 inç.te illa TN panel kullanacağım diyorsanızda 19-20 inçten daha büyük olmasın
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halix 9 yıl
valla duyurabilirde turkiyeye ne zaman gelecek. alamadim gitti bi 27 inc monitor. acer turkiyeye yalvar yakar bir mail yolladim. bilmiyorum okudular mi. eminim ki okumaya bile tenezul etmemislerdir. usenmeden 1 sayfa yazdim bide. 8 ay sonra turkiyedede bir model belirdi. 27 inclik ama conuzurlugu dusuk olan modelini getirtmisler. iki modelin arasinda 50 dolar fark var. urun yurtdusi 500-600 lira civarinda turkiyede ise 900-1000 lira. muhmetemel girip bakmadim ama satisi kalmamistir yurtdisinda. model eskiyor turkiyeye gonderiyorlar. fiyat ise iki kati. acer turkiyeye selamlar burdan. maliyede sagolsun monitor giris cikislarina bile karisiyor. heyt be. bu model gelse ooo bu led bide 27 inc vergi %50 den az olmaz. d-sub monitorlere devam.
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Batuist 9 yıl
TN panel monitör kullanacaklar için ekstra bir seçenek olmuş.. seçenekler arttıkça fiyatlar düşüyor.. Ama artık diğer panellere de yönelsin ağırlık versin üreticiler.. diğerlerinin sayısı ve çeşidi az olunca doğal olarak fiyatlarıda yüksek oluyor..
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