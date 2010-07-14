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Acer, 7 inç ve 10 inç dokunmatik ekrana sahip Android tabletler üzerinde çalışıyor (?)

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Apple iPad ile birlikte yükselişe geçen tabletlere Samsung, BlackBerry ve Çinli üreticilerin ardından Acer tarafından yenisi ekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialara göre Tayvanlı üretici, 7 inç (~17.78 cm) ve 10 inç (~25.4 cm) dokunmatik ekranlı olmak üzere iki farklı tablet üzerinde çalışıyor. ARM mimarisini paylaşacakları söylenen tabletler, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Froyo kod adlı v2.2 sürümüyle çalışacak ve Adobe Flash desteği sunacak. 2010'un son çeyreğinde satışa sunulması planlanan tabletler için Acer'ın şimdiden telekom firmalarıyla masaya oturduğu söylentiler arasında. Acer cephesinden gelebilecek gelişmeleri merakla bekliyoruz.


http://www.digitimes.com/news/a20100714PD218.html Yorum Yaz
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vidoko 9 yıl
olsun acer diğerlerine nazaran uygun fiyatta verir nekadar rekabt okadar iyi..
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gorlinux 9 yıl
k... kırık saçma sapan iPad e iki buçuk milyar verene kadar froyolu adam gibi bişey alırız
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mehmetgirgin 9 yıl
bi acer eksik kalmıştı
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prooge 9 yıl
beklenen ürün bu olsa gerek İpada iyi bi alternatif olur neden çıkarmazlarki anlamam millet bekliyor işte
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