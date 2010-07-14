Acer, 7 inç ve 10 inç dokunmatik ekrana sahip Android tabletler üzerinde çalışıyor (?)

Apple iPad ile birlikte yükselişe geçen tabletlere Samsung, BlackBerry ve Çinli üreticilerin ardından Acer tarafından yenisi ekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialara göre Tayvanlı üretici, 7 inç (~17.78 cm) ve 10 inç (~25.4 cm) dokunmatik ekranlı olmak üzere iki farklı tablet üzerinde çalışıyor. ARM mimarisini paylaşacakları söylenen tabletler, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Froyo kod adlı v2.2 sürümüyle çalışacak ve Adobe Flash desteği sunacak. 2010'un son çeyreğinde satışa sunulması planlanan tabletler için Acer'ın şimdiden telekom firmalarıyla masaya oturduğu söylentiler arasında. Acer cephesinden gelebilecek gelişmeleri merakla bekliyoruz.

http://www.digitimes.com/news/a20100714PD218.html