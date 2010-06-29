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Acer, AMD tabanlı ultra-ince dizüstü bilgisayarını satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tabanlı yeni netbook modelini bir süre önce kullanıma sunan Acer, ultra-ince tasarım dizüstü bilgisayar gamına yine AMD tabanlı yeni bir model daha ekliyor. Aspire One 1551 model adına sahip olan ve Amerika satışı başlayan dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğündeki 11.6-inç ekran ile geliyor.

AMD Nile platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, 1.5GHz'de çalışan Athlon II Neo K625 işlemcisini kullanıyor. 4GB bellek kapasitesine ve 320GB kapasiteli sabit diske sahip olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak ATi Mobility Radeon HD 4225 ile geliyor ve bu sayede HD video hızlandırabiliyor.

1.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, Ethernet, 802.11n WiFi ve 6 hücreli pil gibi detaylara sahip olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar, 6 hücreli pil kullanıyor. Windows 7 Home Premium 64bit işletim sistemiyle gelen Aspire One 1551'in Amerika fiyatı ise 550$.


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Budfox 9 yıl
Acer aldı başını gidiyor..
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maglev45 9 yıl
AMD...
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Batuist 9 yıl
özellikleri gerçekten iyiymiş.. özellikle AMD platformuna sahip modellerde özellikler daha iyi oluyor..
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DH Misafiri 9 yıl
birkaç ay önce ferrari one modelini aldım. Gayet memnunum bunun işlemcisi ve ekran kartı ferrariye göre biraz daha iyi gibi.
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vidoko 9 yıl
hımm ince olması hoş olmuş. ancak türkiyde fiyat ne olur :))
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Regor 9 yıl
Süper. Dört dörtlük bir netbook olmuş.
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