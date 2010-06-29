Acer, AMD tabanlı ultra-ince dizüstü bilgisayarını satışa sundu

AMD tabanlı yeni netbook modelini bir süre önce kullanıma sunan Acer, ultra-ince tasarım dizüstü bilgisayar gamına yine AMD tabanlı yeni bir model daha ekliyor. Aspire One 1551 model adına sahip olan ve Amerika satışı başlayan dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğündeki 11.6-inç ekran ile geliyor.

AMD Nile platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, 1.5GHz'de çalışan Athlon II Neo K625 işlemcisini kullanıyor. 4GB bellek kapasitesine ve 320GB kapasiteli sabit diske sahip olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak ATi Mobility Radeon HD 4225 ile geliyor ve bu sayede HD video hızlandırabiliyor.

1.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, Ethernet, 802.11n WiFi ve 6 hücreli pil gibi detaylara sahip olan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar, 6 hücreli pil kullanıyor. Windows 7 Home Premium 64bit işletim sistemiyle gelen Aspire One 1551'in Amerika fiyatı ise 550$.