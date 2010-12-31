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Acer, Asus ve Lenovo, "MacBook Air" rakibi ultra-ince dizüstü bilgisayar hazırlıyorlar

8 yıl
16,5b
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19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer, Asus ve Lenovo,
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Yeni nesil MacBook Air modeli kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanan Apple'ın başarısından sonra dünya devi bazı bilgisayar üreticileri, ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar modelleriyle rakip olmaya hazırlanıyorlar. İkinci kuşak MacBook Air modelinde, depolama sürücüsü olarak SSD kullanan ancak diğer üreticilerden farklı olarak, doğrudan bir sürücü kullanmak yerine NAND flash çiplerini anakarta entegre ederek daha fazla pil alanı yaratmayı başaran Apple'a karşı Acer, Asus ve Lenovo gibi üreticilerin aynı segmenti hedef alan ürünler sunması bekleniyor.

Elde ettiğimiz bilgilere göre bahsi geçen üreticilerin MacBook Air karşısında en güçlü argümanları, kullandıkları donanımlar olacak gibi görünüyor. Zira Apple'ın yeni MacBook Air modeli için iki yıl öncesinin işlemcisini kullanmış olması ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Haberimize konu olan üreticilerin, ultra-ince tasarımlı yeni modellerinde Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilere yer verecekleri belirtiliyor ki bu önemli zira Sandy Bridge, Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle performans/pil ömrü konusunda daha yüksek başarım vaad ediyor.

İlk çeyreğin sonuna doğru yani muhtemelen Mart ayı içerisinde pazara sunulması beklenen ultra-ince tasarımlı modellerin diğer detayları hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.

Acer, Asus ve Lenovo,
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DH Misafiri 3 yıl
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mistifa 8 yıl
bluray ve ssd sürücülü 11.6 inch"lik intel SU serisi işlemci laptop tam bir saçmalık. 10 watt olayı da fantazi. Atomlu netbooklar bile 10 watt'ın üzerinde güç harcıyor. Hem o minik ekranlarda bluray film seyretsen ne olur seytetmesen ne olur. Bana Geforce320M/SSD/core2duo sunan 11"lik bir PC öner, ona varım.
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eulogy 8 yıl

* mistifa

Bluray olayını bir daha düşün istersen, günümüz teknolojisinde illa 11.6 inç ekrandan film izlemek zorunda kalmıyorsun
belki başka sebebi vardır
Mesela full hd oynatan 4.3 inç lik taşınabilir media playerları düşün bir sonuca varacağına eminim.

Orada 10 watt tan kastım su model işlemciydi. tt serisinin pil ömrü 6 saat (9 saate kadar çıkabiliyor). Asıl senin söylediklerin saçmalık bir sebepte bulamamışsın, saçmalık deyip geçiştirmişsin. Madem küçük ekran neden geforce 320M istiyorsun, ne yapacaksın o ekran kartını ?

Ayrıca bak sana büyük harflerle yazayım. SU MODELLİ İŞLEMCİLER CORE 2 DUO DUR. t serisi 35 watt, p serisi 25 watt, sp serisi 18 watt, su serisi 10 watt tdp, u serisi 10 watt tdp ye sahiptir. Bu serilerin hepsi core 2 duo dur.

Şimdi asıl komediye gelelim, acaba mac air in işlemcisi intelin hangi modelidir biraz araştırırmısın ?


Hani vaio tt mac air dan çok daha pahalı desen anlıcamda işte onu bile demiyorsun. Burada önemli olan şey şudur; mac air da elbetteki çok güzel bir ulrta ince kompakt laptop buraya kadar sorun yok. Ama görüldüğü üzere yine tekleştiriliyor. Oysa yıllardır mac airdan çok daha iyi ve kötü ürünler vardı. 1998 yılında toshibanın macbook airdan daha ince laptopu vardı. Ayrıca toshiba bu laptopun inceliğinden bahsederken en kalın yerini söylüyordu.

Sonra bize apple düşmanı diyorlar, soruyorum burada fanatizm yapan kimdir ?
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mistifa 8 yıl
Ben sadece Acer Ferrari serisi bir laptop biliyorum yeni MacbookAir ile aşık atabilecek ama o daha yavaş hem çok daha çirkin bir alet. Apple uyandırmadan kimse yeni bir şey yapmıyor PC piyasasında bunu kabul etmek gerek. Ben de merak ediyorum şimdi, ucuz plastikten, her yanı stickerlar ve gereksiz bloatware yazılımlarla dolu, rengarenk MacbookAir taklitleri mi geliyor diye.
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eulogy 8 yıl

ben boşa yazıyorum onu anladım


neyse
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Turkforce 8 yıl
Toshibanın senelerdir zaten ultra ince serileri vardı. Apple ilk değil.
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eulogy 8 yıl

ya arkadaşlar çok komik şeyler söylüyorsunuz,

11.1 ve 11.6 inc ince bilgisayarlar çoktandır var hemde bir dolu firmanın... Adamların reklam stratejisine kendiniz harcatmayın... İçinde bluray sürücü barındıran , ssd li ultra ince 11.6 inç su 9600 işlemcili 10 watt tdp li modeller var. Apple herşeyi yeniden keşfediyor siz aldırmayın apple'a


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Akarsu. 8 yıl
Çok geç.
Akılları neredeymiş şimdiye kadar?
CD-rom'u iptal et, SDD kullan, metal kasa ile soğutmayı destekle olsun bitsin. Çok mu zor?
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eulogy 8 yıl

@cyberdiamond
Örneğin sony nin tx tt ve t serileri yaklaşık 6 yıldır var. Apple ın ilk yaptığı falan yok, biraz incelersen ne demek istediğimi anlarsın. 5 000 tl uçuk dersen macbook air da ucuz değil hani...
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Rock_Rage 8 yıl
Diger firmalar neden simdiye kadar yapmadı derseniz Butun bilesenler anakart uzerinde olunca herhangi bir arızada garanti dahilinde anakartın degistirilmesi gerekiyordu buda cok buyuk bir maliyet.Suana kadar buyuk ihtimalle arge ve test suresi surdu hem butun bilesenleri sorunsuz calısır hala getirdiler hemde maliyetlerin dusmesini beklediler sonuc olarak bu urunleri apple gibi fiyatlara satamazlar alan olmaz.Simdi birazdaha alınabilir oldu cıkıncaya kadarda daha duser.
SAYGILARLA
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CyberDiamond 8 yıl
Bu nedir kardeşim yaw. Önce apple yapsın diğerleri kopyalasın.
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matkapmatkap 8 yıl
Rekabet her zaman kullanicilarin isine gelir, yapsinlar bence de. Beni sevindiren bir haber oldu. Ama bu sekilde ince bir cihazda plastik kullanmak isterlerse, gercekten hic saglam olmayan bir makine getirirler onumuze.
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poweredbyofk 8 yıl
artık yapsınlar çok geç kaldılar
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