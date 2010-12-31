Acer, Asus ve Lenovo, "MacBook Air" rakibi ultra-ince dizüstü bilgisayar hazırlıyorlar

Yeni nesil MacBook Air modeli kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanan Apple'ın başarısından sonra dünya devi bazı bilgisayar üreticileri, ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar modelleriyle rakip olmaya hazırlanıyorlar. İkinci kuşak MacBook Air modelinde, depolama sürücüsü olarak SSD kullanan ancak diğer üreticilerden farklı olarak, doğrudan bir sürücü kullanmak yerine NAND flash çiplerini anakarta entegre ederek daha fazla pil alanı yaratmayı başaran Apple'a karşı Acer, Asus ve Lenovo gibi üreticilerin aynı segmenti hedef alan ürünler sunması bekleniyor.

Elde ettiğimiz bilgilere göre bahsi geçen üreticilerin MacBook Air karşısında en güçlü argümanları, kullandıkları donanımlar olacak gibi görünüyor. Zira Apple'ın yeni MacBook Air modeli için iki yıl öncesinin işlemcisini kullanmış olması ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Haberimize konu olan üreticilerin, ultra-ince tasarımlı yeni modellerinde Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilere yer verecekleri belirtiliyor ki bu önemli zira Sandy Bridge, Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle performans/pil ömrü konusunda daha yüksek başarım vaad ediyor.

İlk çeyreğin sonuna doğru yani muhtemelen Mart ayı içerisinde pazara sunulması beklenen ultra-ince tasarımlı modellerin diğer detayları hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.