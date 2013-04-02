Acer, Asus ve Lenovo, yeni nesil Windows'un IDP sürecine seçilen son firmalar oldu





Windows 8 hazırlıklarını oldukça hassas bir şekilde tamamlayan Microsoft'un özellikle Windows RT için önce mobil yonga tasarımcılarını seçtiği ve sonra da bu tasarımcıların iki üretici ortak seçmesini istediği gündeme gelmişti.





Windows Blue olması beklenen yeni nesil Windows için çalışmalara başlayan Microsoft'un entegre geliştirme programı - IDP kapsamında farklı bir anlayış benimsediği tedarik zincirindeki kaynaklar tarafından dile getiriliyor.





Son programda Microsoft seçimi yonga tasarımcılarına bırakmak yerine, IDP katılımcılarını birinci seviye üreticilerden bizzat kendisi seçti ve programa davet etti. Bilgilere göre Acer, Asus ve Lenovo firmaları Microsoft tarafından seçilen son firmalar oldu ve IDP çalışmaları kısa süre sonra başlayacak.





Programa katılan firmaların avantajı genelde ilk Windows ürünlerinin kendileri tarafından pazara sunulması oluyor. Ayrıca Acer'ın Nvidia ile birlikte Windows Blue yüklü bir cihaz geliştirmek için işbirliği yaptığı da dile getiriliyor.





Microsoft'un Windows 8 üzerine önemli güncellemeler sunacağı Windows Blue sürümü ile Windows RT ve Windows 8'in tek bir versiyon haline geleceği iddia ediliyor. Windows Blue'nun beklenen lansman tarihi ise yılın son ayları. Haziran sonundaki BUILD konferansında yol haritasının netleşmesi bekleniyor.





http://www.digitimes.com/news/a20130325PD223.html