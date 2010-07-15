Acer, B serisi yeni LCD monitörlerini detaylandırdı

Arka arkaya duyurduğu yeni netbook modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Acer, B serisi yeni monitörlerini detaylandırdı. 17-inç ile 27-inç arasında farklı boyut seçeneklerine sahip olan yeni monitör ailesi, ilk etapta B173D (17-inç), B193D (19-inç), B203H (20-inç), B223W (22-inç), B233HUA (23-inç), B243H (24-inç) ve B273HU (27-inç) olmak üzere 7 farklı model ile pazara adım atıyor. Tamamı geniş ekran formunda olan monitörlerde yükseklik ayarlanabildiği gibi bazı modeller pivot kabiliyetine de sahip.

Modeline göre 5ms veya 2ms tepki süresine sahip B serisi yeni Acer monitörler, yine modeline göre 1280 x 1024 ile 2048 x 1152 piksel arasında değişen farklı çözünürlük değerlerine destekliyorlar. DVI konnektörünün standart olarak geldiği monitörlerin bazıları, modeline göre HDMI ve DisplayPort ara birimlerini desteklerken, dinamik karşıtlık oranının 12,000,000:1 olduğu belirtiliyor. B serisi yeni Acer monitörlerin 115 Avro'dan başlayan ve 427 Avro'ya ulaşan farklı fiyatlarla listelerde yer almaya başladığı belirtiliyor.