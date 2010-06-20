Acer, Nvidia ION2 tabanlı netbook modeli Aspire One 532G'yi iptal etti

Acer uzun süredir üzerinde çalıştığı Nvidia ION2 tabanlı yeni netbook modeli Aspire One 532G-22s'i iptal etti. Acer'ın hangi nedenlerle bu yönde bir karar aldığı henüz bilinmiyor ancak bu gelişmenin Nvidia için pekte iyi bir haber olmadığı düşünülüyor zira bilindiği üzere Acer, netbook dünyasının en büyük oyuncusu olma unvanını elinde tutuyor.

Asus gibi bazı üreticiler ION 2 tabanlı netbook üretebilirken, Acer'ın projeyi rafa kaldırmasının ardında performansla ilgili bir takım kaygılar olabileceği öne sürülüyor. Bilindiği üzere ION2 platformu, Intel'in Atom 2 işlemcilerindeki radikal değişikliklerine paralel olarak bir çipset değil sisteme entegre olacak harici bir GPU olarak tasarlanmıştı.

ION 2 platformuyla ilgili ilk test sonuçları performans açısından birinci platform ile arada fark olmadığını ortaya koymuş ardından Nvidia, Optimus teknolojisiyle ION2 platformunu bir adım ileriye taşımıştı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Tegra 2 tabanlı tabletlerin de Flash desteğiyle ilgili sorunlardan ötürü yılın ikinci yarısına ertelendiği belirtiltmişti.

Lisans problemlerinden ötürü yonga seti geliştirme çalışmalarını durduran Nvidia'nın, çipset takımını Tegra ekibiyle birleştirmeye karar verdiği iddiası da daha önce gündeme gelmişti.