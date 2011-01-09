Acer QWERTY klavyeli Android telefonu beTouch E210'u tanıttı

Akıllı telefon pazarındaki yatırımlarına hız veren Acer, Android 2.2 işletim sistemli yeni modeli beTouch E210'u duyurdu. QWERTY tuş takımına sahip olan ve bu açıdan sık mesajlaşan kullanıcıları hedef alan beTouch E210, 2.6-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip. Ericsson tarafından geliştirilen ve 416MHz'de çalışan PNX6715 işlemcisinden güç alan ve 256MB RAM ile donatılan telefon, dört band GSM ile birlikte HSDPA ve HSUPA ağlarına destek sunuyor.

3.2 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan beTouch E210, kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth teknolojilerine destek sunuyor. Yüksek depolama kapasitesi için microSD kart kullanımına olanak tanıyan Android tabanlı akıllı telefon, GPS ve FM Radyo gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. 1300 mAh kapasiteli pilden güç alan Acer beTouch E210'un, Gümüş ve Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile Mart ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.