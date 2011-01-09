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Acer QWERTY klavyeli Android telefonu beTouch E210'u tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,2b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarındaki yatırımlarına hız veren Acer, Android 2.2 işletim sistemli yeni modeli beTouch E210'u duyurdu. QWERTY tuş takımına sahip olan ve bu açıdan sık mesajlaşan kullanıcıları hedef alan beTouch E210, 2.6-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip. Ericsson tarafından geliştirilen ve 416MHz'de çalışan PNX6715 işlemcisinden güç alan ve 256MB RAM ile donatılan telefon, dört band GSM ile birlikte HSDPA ve HSUPA ağlarına destek sunuyor.

3.2 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan beTouch E210, kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth teknolojilerine destek sunuyor. Yüksek depolama kapasitesi için microSD kart kullanımına olanak tanıyan Android tabanlı akıllı telefon, GPS ve FM Radyo gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. 1300 mAh kapasiteli pilden güç alan Acer beTouch E210'un, Gümüş ve Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile Mart ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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DH Misafiri 8 yıl
teknosada bu ve dokunmatiği satışta
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qqqqqq0 8 yıl

DH Misafiri
teknosada bu ve dokunmatiği satışta

fıyatı ne
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qqqqqq0 8 yıl

DH Misafiri

teknosada bu ve dokunmatiği satışta

gelen e130 modeli ve 549tl
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qqqqqq0 8 yıl
bundan baska qwerty lı androıd yok herhalde gordunuz mu?
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u.s.b.3 8 yıl
acer'ın androidli telefon çıkarmasına sevindim ama 456 mhzlik işlemciyle iş yürümez.
daha fazla yatırım bekliyoruz acerden.
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xxxx1 8 yıl
Şık ve Android gücü olan bir alet...ama bunları biz ancak fotoğraflarını görürüz ve haberlerini okuruz...çoğu cihaz gibi gelmez bunlar Türkiye'ye...
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Mertcan. 8 yıl
E71 alacak olsaydım direk vazgeçip bunu alırdım , android avantajı var sonuçta :)
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