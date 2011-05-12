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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, TimelineX serisi Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlarını Avrupa'da satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer, TimelineX serisi Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlarını Avrupa'da satışa sunuyor
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AMD'nin Fusion platformunu temel alan Windows 7'li tablet bilgisayarı Iconia Tab W500 ile dikkatleri üzerine çeken Acer, TimelineX serisi dizüstü bilhgisayar ailesinin yeni ve geliştirilmiş modellerini Avrupa'da satışa sunuyor. Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alan dizüstü bilgisayarlardan 3830T modeli 13.3-inç, 4830T modelei 14-inç ve 5830T modeli ise 15.6-inç boyutunda olmak üzere hepsi 1366 x 768 piksel çözünürlük desteği sunan LED-backlit ekran ile geliyorlar.

Sandy Bridge platformu kapsamında ikinci nesil Core işlemci modelleriyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayarlar, 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği ile geliyorlar. 750GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle alınabilen dizüstü bilgisayarlar daha önceki modellerden farklı olarak dilenirse 120GB kapasiteli SSD ile de alınabilecekler. Intel'in işlemciye entegre grafik birimiyle (HD 3000 iGPU) veya Nvidia'nın GeForce 500M serisi mobil ekran kartlarıyla donatılabilen sistemlerde DVD yazıcıya da yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth 3.0, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve çoklu dokunmatik touchpad gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayarlar işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit ile geliyorlar. Model ve konfigürasyonuna göre tek şarjda 9 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtilen yeni dizüstü bilgisayarlar, Avrupa'da 649 Avro seviyesinden başlayan son kullanıcı satış fiyatlarıyla sunuluyorlar.

Acer, TimelineX serisi Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlarını Avrupa'da satışa sunuyor
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Acer, TimelineX serisi Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlarını Avrupa'da satışa sunuyor
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DH Misafiri 8 yıl
bilgisayar almak istiyorum fiyat listesi gönderirmisiniz
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heyysanadiyom 8 yıl
4830tg yı inş alıcam

oyun ve film için alıyorum inş sıkıntı olmaz amin
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colins547 8 yıl

KARAKAYA

4830tg yı inş alıcam

oyun ve film için alıyorum inş sıkıntı olmaz amin



Bu arada aldığım gün bozulan 4830tg bugün distribütorden geldi şarjı bitsin diye pilde kullanıyordum fakat yine pilin %30 un altına düşmesinden bir sonra kapandı. Makine bozuk ama adamlar bi şekilde açıp bios update yapıp yollamışlar. Ben ne yaptıysam açamadım güvenim sarsıldı. Alet çok güzelde kullanmak nasip olmadı
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