Acer, TimelineX serisi Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlarını Avrupa'da satışa sunuyor

AMD'nin Fusion platformunu temel alan Windows 7'li tablet bilgisayarı Iconia Tab W500 ile dikkatleri üzerine çeken Acer, TimelineX serisi dizüstü bilhgisayar ailesinin yeni ve geliştirilmiş modellerini Avrupa'da satışa sunuyor. Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alan dizüstü bilgisayarlardan 3830T modeli 13.3-inç, 4830T modelei 14-inç ve 5830T modeli ise 15.6-inç boyutunda olmak üzere hepsi 1366 x 768 piksel çözünürlük desteği sunan LED-backlit ekran ile geliyorlar.

Sandy Bridge platformu kapsamında ikinci nesil Core işlemci modelleriyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayarlar, 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği ile geliyorlar. 750GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle alınabilen dizüstü bilgisayarlar daha önceki modellerden farklı olarak dilenirse 120GB kapasiteli SSD ile de alınabilecekler. Intel'in işlemciye entegre grafik birimiyle (HD 3000 iGPU) veya Nvidia'nın GeForce 500M serisi mobil ekran kartlarıyla donatılabilen sistemlerde DVD yazıcıya da yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth 3.0, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve çoklu dokunmatik touchpad gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayarlar işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit ile geliyorlar. Model ve konfigürasyonuna göre tek şarjda 9 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtilen yeni dizüstü bilgisayarlar, Avrupa'da 649 Avro seviyesinden başlayan son kullanıcı satış fiyatlarıyla sunuluyorlar.