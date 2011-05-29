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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, Intel'in Oak Trail platformunu kullanan Android işletim sistemli tablet bilgisayar hazırlıyor

7 yıl
6,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Brazos kod adını taşıyan düşük güç tüketimli Fusion platformunu kullandığı tablet bilgisayarı Iconia Tab W500 ile bu sınıfta bir ilke imza atan Acer, ürün gamına farklı donanım özelliklerine sahip yeni seçenekler eklemeyi planlıyor. Digitimes tarafından yayınlanan yeni bir habere göre Acer, Intel'in tablet bilgisayarlar için tasarladığı Oak Trail kod adlı yeni Atom platformunu kullanan tablet bilgisayar üzerinde çalışıyor. Hacimli üretiminin Compal tarafından yapılacağı belirtilen tabletin 10-inç boyutunda çoklu dokunmatik ekrana sahip olacağı ve Intel'in 1.5GHz hızında çalışan Atom Z670 işlemcisinden güç alacağı da altı çizilen detaylar arasında yer alıyor.

Bilindiği üzere Intel'in Atom platformu, ARM tabanlı çözümlerden farklı olarak işletim sistemi desteği noktasında geniş bir yelpaze sunuyor. Windows işletim sistemleriyle birlikte Android ve Linux tabanlı diğer işletim sistemleriyle uyumlu olan platformun güç verdiği tabletin, Android 3.1 işletim sistemiyle gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Hem fiyat hem de kullanılabilirlik açısından Oak Trail / Windows 7 ikilisinden daha başarılı olacağı belirtilen tablet bilgisayarın çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak "akıllı cihaz" stratejisini gözden geçiren Acer'ın, yılın ikinci yarısı için rekabet açısından çok daha güçlü ve yenilikçi ürünler sunmayı planladığı belirtiliyor.


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DH Misafiri 7 yıl
hmmm hadi bakalım iyimiş dizayn güzel e benziyor :D
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