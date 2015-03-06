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Acer yeni 4K destekli ChromeBox modelini duyurdu

4 yıl
1,9b
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Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
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Acer yeni 4K destekli ChromeBox modelini duyurdu
Chrome OS işletim sistemleri genelde dizüstü bilgisayarlarda görmeye alışığız ve bu işletim sistemi için masaüstü çözümler pek yaygın değil. Ancak Acer yeni CXI Chromebox modeliyle bu konuda güçlü bir adım atmışa gözüküyor. CXI ChromeBox ufak boyutlarına rağmen sunduğu güçlü donanım ve Chrome OS işletim sistemini barındırmasıyla dikkat çekiyor.
CXI ChromeBox içerisinde bulunan 4. nesil yeni Intel Core i3 4030U işlemcisinden gücünü alıyor, bunun yanında cihazda 16 GB SSD depolama alanı sunulurken 4/8 GB RAM seçenekleri de kullanıcıya bırakılmış. Chromes OS işletim sisteminin bulut entegrasyonu yüksek olduğu için depolama alanında 16 GB yeterli bir alan olarak görülüyor. Ayrıca CXI 4K ekranlara destek verebiliyor.

CXI ChromeBox'ın 4GB sistem belleğine sahip versiyonu için 350 dolar, 8 GB sistem belleğine sahip versiyonu için 400 dolarlık bir fiyat açıklanırken fiyatların daha önce HP ve Asus'ın sunduğu çözümlere göre yüksek olduğunu görüyoruz ancak işlem gücünün de benzer ölçüde attığını söyleyebiliriz. Ayrıca geçtiğimiz dönemlerde Microsoft'da düşük fiyatlı Chrome OS işletim sistemli cihazlara savaş açmıştı ve düşük fiyatlı Windows işletim sistemli modelleri de pazarda görmeye başlamıştık. 

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doctor_bey 4 yıl
biraz fazla mı pahalı olmuş sanki :/
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St Batuhan 4 yıl
Ne olursa olsun bu fiyat gerçekten gereksiz yüksek. Kurumsal firmalara gayet de biraz daha para verilip Windows'lu cihaz temin de edilebilir, eğer kendilerini gerçekten güncellemek istiyorlarsa Win10 lu şekilde güzel bir bilgisayar sunabilirler. Zaten toplu alım dahiliyetinde gerekirse distribütörler orada da indirimler yapar. Gereksiz pahalı chrome os için.
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erkange 4 yıl
i3 işlemci zaten 120-130 dolar civarında satılıyor. ram, ssd vs diğer komponentlerde eklenince fiyat şişiyor.

ChromeOS bence TR için hala mantıklı değil. Google'ın kendisi bile Türkiye'yi resmi olarak desteklemiyor bu konuda.

Kurumsal pazarda özellikle "kısıtlı kullanımı" olması sebebiyle güzel bir alternatif.
Mesela iski'nin yazılımı web tabanlı, kocaman masaüstü pc ler kullanıyorlar. Halbuki bu tarz bir cihaza geçseler, yer kaplama olayı azalır (monitöre asarlar), enerji harcaması düşer ve verimlilik (çalışan zaman yönetimi) inanılmaz artar.
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DubSteq 4 yıl
piyasa aklını kaybetmiş aynı fiyata ps4 satılıyor. Hadi onu geçtim aynı fiyata daha iyi ürünler var(laptop,desktop olarak). Chromebook olduğundan yapılacak şeyler sınırlı. Gidip android box alınsa bile bunun yapacağından fazlası yapılır.
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Guest423434424 4 yıl DubSteq
DubSteq
piyasa aklını kaybetmiş aynı fiyata ps4 satılıyor. Hadi onu geçtim aynı fiyata daha iyi ürünler var(laptop,desktop olarak). Chromebook olduğundan yapılacak şeyler sınırlı. Gidip android box alınsa bile bunun yapacağından fazlası yapılır.

Böyle düşünmeniz normal,birde şöyle bakınız;
Şirket denen bir olay var ve birçokları update yapmamış durumda.yani böyle çözümlere piyasanın nasıl ps4 xbox one ihtiyacı varsa all in one'larada ihtiyacı var. Dar bir pencereden bakmanak lazım
Saygılarımla.
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Elsa 4 yıl DubSteq
DubSteq
piyasa aklını kaybetmiş aynı fiyata ps4 satılıyor. Hadi onu geçtim aynı fiyata daha iyi ürünler var(laptop,desktop olarak). Chromebook olduğundan yapılacak şeyler sınırlı. Gidip android box alınsa bile bunun yapacağından fazlası yapılır.

Chromeos'a android yüklenebiliyor ve Android uygulamaları açabiliyor. Bence Chromebox AIO tarafında bir halta yaramaz.
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