Acer yeni 4K destekli ChromeBox modelini duyurdu

Chrome OS işletim sistemleri genelde dizüstü bilgisayarlarda görmeye alışığız ve bu işletim sistemi için masaüstü çözümler pek yaygın değil. Ancak Acer yeni CXI Chromebox modeliyle bu konuda güçlü bir adım atmışa gözüküyor. CXI ChromeBox ufak boyutlarına rağmen sunduğu güçlü donanım ve Chrome OS işletim sistemini barındırmasıyla dikkat çekiyor.

CXI ChromeBox içerisinde bulunan 4. nesil yeni Intel Core i3 4030U işlemcisinden gücünü alıyor, bunun yanında cihazda 16 GB SSD depolama alanı sunulurken 4/8 GB RAM seçenekleri de kullanıcıya bırakılmış. Chromes OS işletim sisteminin bulut entegrasyonu yüksek olduğu için depolama alanında 16 GB yeterli bir alan olarak görülüyor. Ayrıca CXI 4K ekranlara destek verebiliyor.



CXI ChromeBox'ın 4GB sistem belleğine sahip versiyonu için 350 dolar, 8 GB sistem belleğine sahip versiyonu için 400 dolarlık bir fiyat açıklanırken fiyatların daha önce HP ve Asus'ın sunduğu çözümlere göre yüksek olduğunu görüyoruz ancak işlem gücünün de benzer ölçüde attığını söyleyebiliriz. Ayrıca geçtiğimiz dönemlerde Microsoft'da düşük fiyatlı Chrome OS işletim sistemli cihazlara savaş açmıştı ve düşük fiyatlı Windows işletim sistemli modelleri de pazarda görmeye başlamıştık.