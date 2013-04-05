Donanım ürünleri le tanınan firmalardan Acer, yeni geliştirdiği B6 ve V6 serisi ekran modellerini duyurdu.

Acer'ın yeni geliştirdiği B6 ve V6 serisi ekran modelleri LED arka aydınlatmalı 17-inç ile 27- inç arasında değişen boyutlara, IPS, TN ve VA panel çeşitlerine ve önceki nesle göre oldukça ince gövde yapılarına sahip olacaklar. HDMI, Display Port, VGA ve DVI gibi günümüzde hemen hemen bütün ekran modellerinde görmeye alıştığımız bağlantı portlarının da yeni ekranlar üzerinde yer alacağını belirten Acer, B6 ve V6 serisinde enerji tasarrufu konusunda ENERGY STAR ve TCO sertifikalarını almış.

Pivot kullanımına ve farklı ekran ayarlamalarına uygun ayak yapısı ile gelen ekran modelleri, maksimum FullHD 1080P çözünürlüğü ve ve 100 milyon:1 kontrast oranına sahip olacaklar. Bazı ekranlar üzerinde yer alacak dahili USB3.0 bağlantı ile akıllı cihazların da şarj edilebildiği belirtilen modellerden B6 serisi 155$, V6 serisi ise 95$ fiyat etiketlerine sahip olarak piyasalarda yer alacaklar.

http://www.marketwire.com/press-release/new-acer-b6-v6-series-displays-deliver-superb-visuals-ergonomic-eco-conscious-design-1775121.htm