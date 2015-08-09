Acer yeni nesil Intel işlemcileriyle donattığı Predator G6-710 oyuncu bilgisayarını duyurdu

Intel'in hız aşırtma tutkunlarına ve oyunculara yönelik olarak duyurduğu Skylake işlemcileri ile birlikte ilk bilgisayarlar da piyasada görünmeye başladı. Acer'ın Durdurulamayan Dövüş Makinası mottosuyla lanse ettiği Predator G6-710 bunlardan birisi.





Predator G6-710 oyuncu bilgisayarı 4GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Core i7-6700K işlemcisini barındırıyor. 91W ısıl tasarım gücü olan işlemcinin yanında Nvidia GeForce GTX 980 grafik kartı ve 64GB DDR4 RAM ile birlikte Acer'ın bahsettiği dövüş makinası ortaya çıkıyor.





Siyah agresif kasa tasarımında kırmızı LED çizgilere yer veren Predator G6-710, hızlı hız aşırtma için One-Punch adında bir buton tasarımı kullanıyor. Sistemin aşırı ısınması ise IceTunnel soğutma sistemi ile engelleniyor.





Predator Sense kontrol merkezi ile işlemci frekansı, ısı, fan hızı, aydınlatma, hız aşırtma seviyesi gibi pek çok ayrıntı izlenebilirken, depolama için 12TB'a kadar HDD, 512GB'a kadar SSD seçenekleri sunuluyor. Creative Sound Blaster X-Fi MB5 ses kartının yanında SteelSeries APEX RAW klavye ve SteelSeries Sensei RAW oyuncu faresi seti tamamlıyor.





Kasada 1 x PCI-E X16, 2 x PCI-E X1, 2 x M.2 slotları yanında 6 x USB 3.0/ 2 x USB 2.0 bağlantıları da yer alıyor. Windows 10 yüklü Predator G6-710 oyuncu bilgisayarı 2000 Avro başlangıç fiyatıyla Eylül ortasından itibaren satışa sunulacak.

http://hexus.net/tech/news/systems/85328-acer-launches-predator-g6-710-gaming-desktop-pc/