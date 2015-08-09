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Acer yeni nesil Intel işlemcileriyle donattığı Predator G6-710 oyuncu bilgisayarını duyurdu

3 yıl
7,8b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer yeni nesil Intel işlemcileriyle donattığı Predator G6-710 oyuncu bilgisayarını duyurdu

Intel'in hız aşırtma tutkunlarına ve oyunculara yönelik olarak duyurduğu Skylake işlemcileri ile birlikte ilk bilgisayarlar da piyasada görünmeye başladı. Acer'ın Durdurulamayan Dövüş Makinası mottosuyla lanse ettiği Predator G6-710 bunlardan birisi. 

Predator G6-710 oyuncu bilgisayarı 4GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Core i7-6700K işlemcisini barındırıyor. 91W ısıl tasarım gücü olan işlemcinin yanında Nvidia GeForce GTX 980 grafik kartı  ve 64GB DDR4 RAM ile birlikte Acer'ın bahsettiği dövüş makinası ortaya çıkıyor. 

Siyah agresif kasa tasarımında kırmızı LED çizgilere yer veren Predator G6-710, hızlı hız aşırtma için One-Punch adında bir buton tasarımı kullanıyor. Sistemin aşırı ısınması ise IceTunnel soğutma sistemi ile engelleniyor. 

Predator Sense kontrol merkezi ile işlemci frekansı, ısı, fan hızı, aydınlatma, hız aşırtma seviyesi gibi pek çok ayrıntı izlenebilirken, depolama için 12TB'a kadar HDD, 512GB'a kadar SSD seçenekleri sunuluyor. Creative Sound Blaster X-Fi MB5 ses kartının yanında SteelSeries APEX RAW klavye ve SteelSeries Sensei RAW oyuncu faresi seti tamamlıyor. 

Kasada 1 x PCI-E X16, 2 x PCI-E X1, 2 x M.2 slotları yanında 6 x USB 3.0/ 2 x USB 2.0 bağlantıları da yer alıyor. Windows 10 yüklü Predator G6-710 oyuncu bilgisayarı 2000 Avro başlangıç fiyatıyla Eylül ortasından itibaren satışa sunulacak.  
Acer yeni nesil Intel işlemcileriyle donattığı Predator G6-710 oyuncu bilgisayarını duyurdu
 

http://hexus.net/tech/news/systems/85328-acer-launches-predator-g6-710-gaming-desktop-pc/ Yorum Yaz
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Glorfindel1907 3 yıl en beğenilen
Haberi başka bir sitede iki gün önce okudum bunun dışında bu markanın kasa tasarımlarına hayranım boş olarak satsalar keşke.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Haberi başka bir sitede iki gün önce okudum bunun dışında bu markanın kasa tasarımlarına hayranım boş olarak satsalar keşke.
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mehmet4428 3 yıl
Birde Avro olacakmış TR'de fiyatı uçuk olacak, 6000 TL buluyor bu şekilde tabi TR'ye gelişte fiyatı dahada artacaktır.

64 GB bellek oyuncu sistemi için abartı olmuş yani ona harcanılacak paraya daha iyi ekran kartı, SSD ve sistem yanında iyi bir kulaklık sunulması v.s çeşitli eklentiler yapılabilirdi.
8 GB DDR 4 RAM Fiyatı 300-400 arası desek sistemde 32 GB 4 kanal yapsalar, 32 gb bellek fiyatı yani 1200-1600 arası bir fiyat kalıyor işte o kalan ile farklı eklentiler sunulabilirdi
Şu anda sistemin yarısı belleklere harcanmış resmen.


Birde Avro olacakmış TR'de fiyatı uçuk olacak, 6000 TL buluyor bu şekilde tabi TR'ye gelişte fiyatı dahada artacaktır.64 GB bellek oyuncu sistemi ...
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
O eski halinden eser yok şimdi
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MonacoDoom 3 yıl
O paraya 4 way sli gtx980 ti yapılır ve sistemin içine etmiş adamlar.
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hayrikoc61 3 yıl
Abartı.
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acbold 3 yıl
Gayet güzel başarılı bir çalışma olmuş. Hazır bilgisayarlarda bakılması gereken nokta donanım düzeyidir. Hazır bilgisayar üreticileri düşük donanımlı hazır bilgisayarları bile yüksek fiyattan satıyorlar. Oyun bilgisayarlarını düşük fiyattan beklemek yanlış olur. Hazır pc satın alan kullanıcıların bu ürünleri satın alma nedenlerini de düşündüğümüzde bu fiyat pahalı da olsa kabul edilebilir.
Hazır pc konusunda artık incelenmesi gereken konu donanım kalitesidir. Burada ACER seçtiği donanımlar gayet güzel. Klavye ve fare dışında gayet güzel bir sistem olmuş.
Klavye: - vasat kullanışsız.her kesime hitap etmiyor.
(giriş seviyesi sessiz switch mekanik olsa daha mantıklı)
mouse : giriş seviyesinden bir tık üstte, laser sensör kullanması, kablo ve rubber(ise) soyulma sorunları.
Aksesuarlara özen gösterilmemiş fakat kasa güzel.
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yc#1 3 yıl
Transformers setinden fırlamış gibi.
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doctor_bey 3 yıl
Oyunculara ve profesyonellere hitap ettiği söylenmiş, oyuncu 64gb belleği ne yapsın? Evet bu durum gerçekten sinir bozucu ancak profesyonellerin bal gibi de işine yarar 64gb bellek, ama bence de fazla, 32gb olaymış orta yolu bulurmuşuz sanki?
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oKsyqeN 3 yıl
Ben olsam 4x8gb ddr3 versiyonunu yapar fiyatı 1200 euro seviyesine indirirdim. Kapışana giderdi. Kasaları muhteşem.
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alemburda34 3 yıl
Ulan Casper reklamı geldi aklıma 64 gb ne ya sunucu diye mi kullanılacak

Ve Acer arkadaş resmini paylaşmış turuncu kasası harika keşke Asus ve Acer bazı kasalarına bir şekilde ulaşabilsek.
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simbolmina 3 yıl
RAM 64GB tek seçenek olmasa gerek. 16GB yapıp yanına bir tane daha 980 alınır. Belki daha da iyisi. Muhtemelen seçenekler sunacaklardır. Onlar yapmasa mağazalar illa bir el atar duruma. 8GB bile hemen her "oyuna" yetiyor nihayetinde.
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peters 3 yıl
Yanında birde oyuncu monitörü verseymiş tam olurmuş.Ekran kartı daha iyi olabilirdi.
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Glorfindel1907 3 yıl
Haberi başka bir sitede iki gün önce okudum bunun dışında bu markanın kasa tasarımlarına hayranım boş olarak satsalar keşke.
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