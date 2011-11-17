Acer yüksek çözünürlüklü ekrana sahip Tegra 3'lü tablet hazırlıyor

Araştırma şirketlerinin raporlarına göre satış rakamları açısından hem global ölçekte hem de ülkemizde bir süredir kan kaybeden Acer, yeni nesil cihazlarla bu duruma son vermek istiyor. Bir süredir ağırlıklı olarak Aspire S3 serisi ultrabook modelleriyle gündemde olan Acer, tablet bilgisayar arenasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Acer, yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yeni bir tablet bilgisayar modeli üzerinde çalışıyor olabilir.

Henüz Acer'dan yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte A700/A701 olarak isimlendirilmiş olabileceği ifade edilen 10.1-inç büyüklüğündeki tabletin, Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3 platformundan güç alacağı ve 1920 x 1200 piksel çözünürlük desteğine sahip 16:10 formatlı ekran ile geleceği öne sürülüyor. Android tabanlı olacak tablet bilgisayarın 700 ve 701 versiyonları arasındaki farkı ise muhtemelen bağlantı yetenekleri belirleyecek ve büyük bir ihtimalle modellerden biri sadece WiFi desteği ile gelecek.

Birden fazla tablet bilgisayar modeli üzerinde çalışmalar yapan Acer, ilk detaylarını daha önce verdiğimiz A510/511 modelinde de Nvidia Tegra 3 platformunu kullanacak gibi görünüyor. Acer'ın yeni tabletleri için henüz herhangi bir fiyat ve tarih bilgisi bulunmuyor.