Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer yüksek çözünürlüklü ekrana sahip Tegra 3'lü tablet hazırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Araştırma şirketlerinin raporlarına göre satış rakamları açısından hem global ölçekte hem de ülkemizde bir süredir kan kaybeden Acer, yeni nesil cihazlarla bu duruma son vermek istiyor. Bir süredir ağırlıklı olarak Aspire S3 serisi ultrabook modelleriyle gündemde olan Acer, tablet bilgisayar arenasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Acer, yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yeni bir tablet bilgisayar modeli üzerinde çalışıyor olabilir.
Henüz Acer'dan yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte A700/A701 olarak isimlendirilmiş olabileceği ifade edilen 10.1-inç büyüklüğündeki tabletin, Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3 platformundan güç alacağı ve 1920 x 1200 piksel çözünürlük desteğine sahip 16:10 formatlı ekran ile geleceği öne sürülüyor. Android tabanlı olacak tablet bilgisayarın 700 ve 701 versiyonları arasındaki farkı ise muhtemelen bağlantı yetenekleri belirleyecek ve büyük bir ihtimalle modellerden biri sadece WiFi desteği ile gelecek.
Birden fazla tablet bilgisayar modeli üzerinde çalışmalar yapan Acer, ilk detaylarını daha önce verdiğimiz A510/511 modelinde de Nvidia Tegra 3 platformunu kullanacak gibi görünüyor. Acer'ın yeni tabletleri için henüz herhangi bir fiyat ve tarih bilgisi bulunmuyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rainbow6 8 yıl
Acerin problemi rakipleri kadar kaliteli urun yapmadigi halde nerdeyse segmentte ayni parayi istemesi( acer degisti falan demeyin 2011 model 13.3 laptopu var bende cihaz iyi ama kasa ve ekranda hala yol almasi lazim yoksa millet asus alternatifine gidiyo direk) .. durum boyle olunca kaliteli yaptigi tablette kullanicilar cihazin fiyatini daha ucuz olmasini bekledi tabi boyle olmayinca asus gibi markalarla yarismasi cok zorlasti ... acerin yakin zamanda tegra3 e gecegi belli cunku tabletleri simdiden 50-100 dolar arasi indirime girdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sweatcan 8 yıl
Zaten packard da acer ın ondandir acer 10 numara cihaz yaptı ama çok pahalı olduğundan kimse almadı 5943 g ethos la çıkış yapması gerekiyordu ama olmadı. Malzeme kalitesi de süper bir model ama milleti kandırıp tek hoparlörlü oyuncak gibi kasası olan 5742 satarsa herkese böyle olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
handsame_ 8 yıl
Packard Bell G100 le aaynı tasarımda insan bi en azından kamerasının konumunu değiştirir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 yıl
kaan_guney
acerın kan kaybetmesi kadar doğal bi olay yok, servisinin dolandırıcıdan farkı yok kasa kalitesi çoğu üründe yerlerde e öyle olunca ben ve benim durumumda olanlar sütten ağzı yanmış misali ne bi daha acer alır ne de başkalarına aldırır...

sevisi turkiyeye ozel bir durum ama malzeme kalitesi gercekten cok kotu. evde uzerinde dantelle kullanirsaniz cok bir sey olmuyor ama elde tasiyip biraz hor kullanmaya gelmiyor hemen su koyveriyor. benimde agzim cok yandi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaan_guney 8 yıl
acer'ın kan kaybetmesi kadar doğal bi olay yok, servisinin dolandırıcıdan farkı yok kasa kalitesi çoğu üründe yerlerde e öyle olunca ben ve benim durumumda olanlar sütten ağzı yanmış misali ne bi daha acer alır ne de başkalarına aldırır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Video: 2012 Porsche Panamera GTS tanıtıldı 8 yıl Özel Röportaj: ECS'nin Avrupa Genel Müdürü Chris Day ile konuştuk 8 yıl Nvidia, GeForce GTX 560 Ti modelini yeniliyor, işte detaylar! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim