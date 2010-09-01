Acer'dan tasarımıyla dikkat çeken yeni nettop: Revo RL100

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde HP'ye geride bırakarak dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefleyen Acer, tasarımıyla öne çıkan yeni masaüstü bilgisayarını IFA 2010 fuarında sergilemeye hazırlanıyor. Nettop segmentinde yer alan çoklu ortam odaklı bilgisayar, AMD platformunu temel alıyor ve 1.3GHz'de çalışan çift çekirdekli Athlon II Neo K325 işlemcisini kullanıyor. 2GB bellek ve 160GB sabit disk kapasitesine sahip olan nettop, kablosuz internet erişimi için WiFi desteği de sunuyor.

Üzerinde 8x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcısı da bulunan Revo RL100 isimli nettop, çok formatlı kart okuyucusu ve HDMI çıkışı gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Yanında çoklu dokunmatik desteği sunan ve duruma göre trackpad olarak ta kullanılabilen çift modlu kablosuz klavyeye yer verilen Acer Revo RL100'ün Avrupa çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmamakla birlikte Hong Kong'da 515$ civarında bir fiyatlandırma ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.