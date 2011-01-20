Acer'ın 7-inç boyutundaki tablet bilgisayarı 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci kullanıyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, 7-inç boyutundaki Android tabletini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Samsung'un Galaxy Tab modeline rakip olması beklenen yeni tablet, sahip olduğu güçlü özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor. Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç aldığı belirtilen tablet bilgisayar, grafik işlem birimi olarak ta Qualcomm'un yeni nesil Adreno 220 GPU'sunu kullanıyor ve işlem gücü açısından kendi sınıfındaki en iyi çözümlerden birisi olacak gibi görünüyor.

Standart olarak Android 2.3 işletim sistemiyle geleceği belirtilen tablet bilgisayarın, Mart ayında Android 3.0 güncellemesi alacağı belirtiliyor. 7-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayarın, Adobe Flash 10.1 desteği sunduğu ve yüksek tanımlı video oynatma yeteneği ile geleceği belirtiliyor. Üzerinde yer alan HDMI konnektörü ile daha büyük ekranlara bağlantı olanağı da sunan tablet bilgisayarın yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.