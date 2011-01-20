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Acer'ın 7-inç boyutundaki tablet bilgisayarı 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci kullanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, 7-inç boyutundaki Android tabletini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Samsung'un Galaxy Tab modeline rakip olması beklenen yeni tablet, sahip olduğu güçlü özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor. Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç aldığı belirtilen tablet bilgisayar, grafik işlem birimi olarak ta Qualcomm'un yeni nesil Adreno 220 GPU'sunu kullanıyor ve işlem gücü açısından kendi sınıfındaki en iyi çözümlerden birisi olacak gibi görünüyor.

Standart olarak Android 2.3 işletim sistemiyle geleceği belirtilen tablet bilgisayarın, Mart ayında Android 3.0 güncellemesi alacağı belirtiliyor. 7-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayarın, Adobe Flash 10.1 desteği sunduğu ve yüksek tanımlı video oynatma yeteneği ile geleceği belirtiliyor. Üzerinde yer alan HDMI konnektörü ile daha büyük ekranlara bağlantı olanağı da sunan tablet bilgisayarın yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 8 yıl
75 usd ye en çok rockchip 2808 işlemcili resistive ekranlı kalitesiz bir şey alabilirsin, gayet desteksiz sallamışsın
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sabe 8 yıl
DH Misafiri

75 usd ye en çok rockchip 2808 işlemcili resistive ekranlı kalitesiz bir şey alabilirsin, gayet desteksiz sallamışsın

75 USD ye alabileceğim o, hatta kapasitif yada multitouch resistive bile olabilir, 1adet, peki 1000 adet yada 5000-10000 adet maliyeti nedir?75'e satan adam 1 dolar mı kazanıyor?
Ne alabileceğimi konuşmuyorum, maliyeti konuşuyorum.Sende gayet desteksiz anlamıssın.
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TikaMasala 8 yıl
75 dolara işlemci + çipseti mi alabilirsin yoksa lcd ekranını mı?
Sallarken biraz daha destekli sallayın.
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sabe 8 yıl

muratremix

75 dolara işlemci + çipseti mi alabilirsin yoksa lcd ekranını mı?
Sallarken biraz daha destekli sallayın.

Aç bak çin piyasasını gör desteği, malzeme aynı olmayabilir ama acer'ın maliyetleride bundan fazla değildir.Başka markaların fabrika çıkış fiyatlarını bildiğim için destekli sallıyorum, en güzel örnek viewpad 100, fabrika çıkışı 300 dolar 1000 adet için, atom işlemcili tabi örnek verdiğim tablet, bin katta üstün bu acer dan.Acer 1000 tane üretmeyeceğine göre, android'in maliyeti gayet düşük olduğuna göre gayet destekli sallamışım.
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sabe 8 yıl
Bir başka 75 dolar maliyetli ürün, yüksek fiyatlardan kakalamaya çalışcaklar.
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Tr@mmler 8 yıl
piyasa iyice kızışıyor, gelsinler bakalım.
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