Acer'ın Nvidia Tegra 2 işlemcili tableti Iconia Tab A200 resmi olarak tanıtıldı

Hızla büyüyen tablet pazarında daha fazla yer edinmeyi hedefleyen Acer, farklı modellerle teknoloji meraklılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. İnternette bir süredir üzerinde konuşulan Iconia Tab A200, bugün itibarıyla Acer tarafından resmi olarak duyuruldu.



1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu ile 1 GB RAM desteğini arkasına alan Iconia Tab A200, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.2 Honeycomb versiyonunu kullanıyor. Ancak 2012 yılının ocak ayından itibaren tablet için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesinin geleceğinin sözü veriliyor.



260 mm uzunluğunda, 175 mm genişliğinde, 12.4 mm kalınlığında ve 720 gram ağırlığında tasarlanan tablet 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı eMMC bellek seçeneğiyle geliyor. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ise microSD bellek kartları devreye girmekte.

10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana ve Acer Ring arayüzüne yer verilen tabletin ön yüzünde görüntülü konuşma için 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılırken tabletin arka yüzünde kameraya gerek görülmemiş.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS bağlantılarına ve USB portuna ev sahipliği yapan tablette 3260 mAh lityum iyon batarya mevcut. Batarya 400 saate varan bekleme, 8 saate varan video izleme süresi sağlıyor.



Dağıtımına kısa süre önce başlanan tabletin fiyatıyla ilgili detay ise bulunmuyor.

