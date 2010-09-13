Acer'ın çift dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar prototipinin görüntüleri ortaya çıktı

Dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinde Acer'ın 2011 yılı planları içinde olduğu iddia edilen dizüstü bilgisayar prototipine ait olan görseller internet ortamına sızdırıldı.

Acer'a ait olan bu prototip, sahip olduğu 15 inç'lik 2 adet dokunmatik ekranla dikkat çekiyor. Windows 7 işletim sistemine sahip olan dizüstü bilgisayar prototipinde klavye ve touchpad sanal olarak oluşturuluyor. Her iki ekranında çoklu dokunmatik desteği sunacağı söyleniyor.

Sistem konfigürasyonu hakkında herhangi bir bilgi ortaya çıkmasa da, Acer'ın çift dokunmatik ekranlı prototipinde 2,67 Ghz işlem hızına sahip Intel Core i5 işlemciye yer verildiği iddia ediliyor.

Yayınlanan görsellerde klavye işlevi gören dokunmatik ekranın başka kontrol birimlerine de dönüşebileceği açıkça görünüyor.

Acer'ın 2011 yılı içindeki planlarına dahil etmesi beklenen çift dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarın detaylarının yıl sonundan itibaren resmiyet kazanması bekleniyor.

http://www.techreviewsource.com/blog/?p=781