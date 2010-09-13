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Acer'ın çift dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar prototipinin görüntüleri ortaya çıktı

Acer'ın çift dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar prototipinin görüntüleri ortaya çıktı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Acer'ın çift dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar prototipinin görüntüleri ortaya çıktı
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Dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinde Acer'ın 2011 yılı planları içinde olduğu iddia edilen dizüstü bilgisayar prototipine ait olan görseller internet ortamına sızdırıldı.

Acer'a ait olan bu prototip, sahip olduğu 15 inç'lik 2 adet dokunmatik ekranla dikkat çekiyor. Windows 7 işletim sistemine sahip olan dizüstü bilgisayar prototipinde klavye ve touchpad sanal olarak oluşturuluyor. Her iki ekranında çoklu dokunmatik desteği sunacağı söyleniyor.

Sistem konfigürasyonu hakkında herhangi bir bilgi ortaya çıkmasa da, Acer'ın çift dokunmatik ekranlı prototipinde 2,67 Ghz işlem hızına sahip Intel Core i5 işlemciye yer verildiği iddia ediliyor.

Yayınlanan görsellerde klavye işlevi gören dokunmatik ekranın başka kontrol birimlerine de dönüşebileceği açıkça görünüyor.

Acer'ın 2011 yılı içindeki planlarına dahil etmesi beklenen çift dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarın detaylarının yıl sonundan itibaren resmiyet kazanması bekleniyor.

Acer'ın çift dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar prototipinin görüntüleri ortaya çıktı
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Acer'ın çift dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar prototipinin görüntüleri ortaya çıktı
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http://www.techreviewsource.com/blog/?p=781 Yorum Yaz
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DG Chester 9 yıl
işte budur ya ..
acerden bir ilk :D
bunu bir asus bir dell yapana kadar acer coştu bile :D valla ne diyim böyle ürünler çoktaaaan piyasaya gelmeliydi aslında....
gerçi çift ekran fiyatını düşününde 1999$ gibi bir fiyat bekliyorum ben hadi hayırlısı..
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Celalll 9 yıl
Yurt dışından alacağımız zaman, klavyenin ingilizce olması artık sorun olmayacak gibi. Eski uzay filimlerinindeki ışıklı, arkası görünen kontrol panellerinin gerçeğe dönüşmesi gibi birşey. Kendi klavyeni kendine göre tasarladığını düşündüğünde çok ta gereksiz gelmiyor gibi.
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kittyMiE 9 yıl
2.67 laptop için güzel bi hız..bide i5 miş i7 de artık 3.0 ları görürüz
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sangreal_1905 9 yıl
knight oynıyacakları dusunemıom artık 1 2 1 2 skıll basmaktan cam fln kalmz ortada :D
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Rock_Rage 9 yıl
Arkadaslar herseyi kendi kullanım alanınza gore degerlendiriyorsunuz bir finans isi ile ugrasan adam aynı anda acar cift ekrandan sistem takibi yapar.Bir yazılımcı,grafiker alır cift ekranda rahat rahat calısır simdi laptoplarda klavye mouse varda neden herkes ayrıca klavye mouse alıyor yanına cunku onda rahat ediyorlar ama kimse laptopu almamazlık etmiyor alırsın kablozu minik klavye mouse canavar gibi cift ekran tasırsın yanında.
SAYGILARLA
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aspirin_00 9 yıl
tek monitrle 1.5 saat şarj gitmiyor çift ekranla sanırım 30 dkdayanır.
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Scott. 9 yıl
Vuvv harika bişe bu
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Sah!n 9 yıl
Bana kalırsa hiç kullanışlı olmayacak sadece görüntü ve ego tatmini. Ergonomi yok, kullanış gereksiz, dayanıklılık düşük, her şey yazılım vs. vs. çok baş ağrıtır ve klavyenin tadını kesinlikle vermez diye düşünüyorum.
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Hobar 9 yıl
bakmadan yazılmaz buna. ayrıca parmaklar sürekli havada durması gerekecek. bana kullanışlı gelmedi. ama buna benzer ama galaxy tab kadar bir tablet yapılabilir. Böyle kitap gibi
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sangreal_1905 9 yıl
bu klavyeyle oyu oynamak baya zor olur
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onr4249 9 yıl
Etkileyici gözüküyor ancak ışık altında özellikle klavye kısmı parlıyor bu gündelik kullanımda sorun yaşatabilir ama yinede etkileyici bir ilerleme.
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LaFleur- 9 yıl
ben bir görüntü göremiyorum .
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hasobilo 9 yıl
çok gereksiz olmuş
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Schneeflocke 9 yıl
Gavur yapıyo abi
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Asimetrik Piyango 9 yıl
ne işe yarıcak şimdi bu ya, böyle salak salka işlerle uğraşcağınıza pilsüresini uzatın, ssd lere geçin .al ordusu.
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Meissner 9 yıl
vay bea gayet güzel görünüyo
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speedman 9 yıl
performansı iyi olsun,pili uzun gitsin tamamdır.dokunmatik falan hikaye.göz boyamak için yapılan işler bunlar


edit:ben bu ürünün klavyesine alışamam vallahi.tuşa bastıgın zaman hissedeksin tuşun sana verdiği direnci,sürtünmeyi
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