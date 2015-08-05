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Açık kaynak kodlu LibreOffice 5.0 kullanıma sunuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,9b
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Açık kaynak kodlu LibreOffice 5.0 kullanıma sunuldu
 
The Document Foundation tarafından açık kaynak koldu olarak geliştirilen 4. sürümü 80 milyon kişi tarafından kullanılan ofis paketi LibreOffice, 5.0 sürümüne yükseltildi.
Linux, Windows ve Mac sistemler için 110 farklı dil seçeneğiyle elde edilebilen LibreOffice, bünyesinde Writer, Calc, Impress, Draw, Math ve Base isimli uygulamalar taşıyor. Writer uygulaması Microsoft Word'ün, Calc uygulaması Microsoft Excel'in, Impress uygulaması ise Microsoft PowerPoint'in karşılığına denk geliyor. Draw uygulaması farklı çizimler ve fikir haritaları noktasında görev yaparken, Math adından da anlaşılabileceği üzere matematiksel işlemler, son olarak Base ise formlar hazırlanmasına imkan tanıyor.
LibreOffice paketi 5.0 sürümüyle ise eskiye oranla çok daha gelişmiş bir kullanıcı arayüzü sunuyor, daha iyi ekran yönetimi getiriyor ve daha temiz görünüyor. Microsoft Office ve Apple iWork ailesiyle eskiye oranla daha iyi beraber çalışma desteğine kavuşan paket, ayrıca çok daha iyi dokümanlar için gelişmiş filtreler sunuyor ve genel olarak beklentileri dahilinde çok da hiyi bir seçenek oluşturuyor.
Ücretsiz olarak sunulan LibreOffice paketine buradan ulaşabilirsiniz.

https://blog.documentfoundation.org/2015/08/05/libreoffice-5-0-stands-out-from-the-office-suite-crowd/?utm_content=buffer48dc1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer Yorum Yaz
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Normal kullanıcıların ve ufak şirketlerin her işini görebileceği harika bir programdır. Boşuna ms ye para kaptırmayın.
1 Yanıt Yanıtla +1
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fuujitsu 4 yıl Guest-BE73ABCD2
pcoyundelisi
Normal kullanıcıların ve ufak şirketlerin her işini görebileceği harika bir programdır. Boşuna ms ye para kaptırmayın.

Sagoiun hocam . Bunu indirecegim öyleyse.
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fuujitsu 4 yıl
Ms office yukleyemedim bir turlu bunu indirmeyi,düşünüyorum siz nasıl buldunuz . Sizce MS office ile yarışabilecek bir program mı?
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merhaba50 4 yıl
Sürüm notlarını da paylaşsanız iyi olurdu. libreoffice.org/...
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