Adalet Bakanlığı ve Avea'dan Türkiye'de bir ilk

Avea UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) iPhone uygulaması, "Apple Uygulama Dükkanı"nda yerini aldı. Bu uygulama ile hem vatandaşlar ve hem avukatlar, mobil cihazlarından; duruşma tarihi, tebligat bilgileri, dava türleri gibi hukuki konularda güncel bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyorlar.Avea ve Adalet Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen bu uygulama ile Avea kullanıcıları, adli birimlerce gerçekleştirilen ve kendilerine iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyurulardan haberdar olabiliyor.Avea aboneleri, uygulamayı herhangi bir ücret ödemeden iPhone'larına indirebiliyorlar, sadece sorgulama ve abonelik için ücretlendiriliyorlar.