Adobe Lightroom CC'ye "Dehaze" aracı geliyor

Adobe'un profesyonel fotoğraf düzenleme yazılım Lightroom, yeni sürümüyle "Dehaze" isimli bir araca kavuşuyor.

Dehaze yani sis / pus giderme aracı, adından da anlaşılabileceği üzere fotoğraflar üzerinden yer alan sisin kaldırılmasına imkan tanıyor ve böylelikle çok daha yüksek kontrastlı sonuçlar elde edilebiliyor. Bunu basit bir seçenek ile yerine getirecek olan yeni Lightroom CC, tam tersi çalışma mantığıyla fotoğraflara sis eklemesi de yapabilecek.

Kısa zaman içerisinde Creative Cloud kullanıcılarına gelecek olan "Dehaze" aracının yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile izleyebilirsiniz.

http://petapixel.com/2015/05/28/this-is-the-dehaze-tool-coming-to-lightroom/