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Adobe Lightroom CC'ye "Dehaze" aracı geliyor

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe Lightroom CC'ye
Adobe'un profesyonel fotoğraf düzenleme yazılım Lightroom, yeni sürümüyle "Dehaze" isimli bir araca kavuşuyor.
Dehaze yani sis / pus giderme aracı, adından da anlaşılabileceği üzere fotoğraflar üzerinden yer alan sisin kaldırılmasına imkan tanıyor ve böylelikle çok daha yüksek kontrastlı sonuçlar elde edilebiliyor. Bunu basit bir seçenek ile yerine getirecek olan yeni Lightroom CC, tam tersi çalışma mantığıyla fotoğraflara sis eklemesi de yapabilecek.
Kısa zaman içerisinde Creative Cloud kullanıcılarına gelecek olan "Dehaze" aracının yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile izleyebilirsiniz.
Adobe Lightroom CC'ye
 

http://petapixel.com/2015/05/28/this-is-the-dehaze-tool-coming-to-lightroom/ Yorum Yaz
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çekomastik 3 yıl
iyiymiş
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herakles24 3 yıl
bugün adobe photoshop un hangi sürümü adamın kullandığı dehaze
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webislander 3 yıl
şu lightroom'u oldum olası kullanamadım.öğrenmek istedim ama olmadı.acdsee'den daha mı faydalıdır?
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CanTnçr 3 yıl herakles24
herakles24

bugün adobe photoshop un hangi sürümü adamın kullandığı dehaze

Kullanılan yazılım Photoshop değil Lightroom
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