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Afrika’daki savaşların asıl nedeni yeraltı kaynakları mı?

15. ve 16. yüzyılda başka kıtalara yayılmaya kalkışan Avrupalılar, keşfettikleri ve ele geçirdikleri her yeri sömürgecilik politikası ile yönetmeye çalışmışlardır...
9 ay
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Afrika’daki savaşların asıl nedeni yeraltı kaynakları mı?
15. ve 16. yüzyılda başka kıtalara yayılmaya kalkışan Avrupalılar, keşfettikleri ve ele geçirdikleri her yeri sömürgecilik politikası ile yönetmeye çalışmışlardır. Portekizliler ve İspanyollar dünyanın ilk sömürge imparatorlukları olurken daha sonra İngiltere, Hollanda ve Belçika’nın yanı sıra Fransa’nın da katılımıyla başta Afrika olmak üzere pek çok ülkede sömürgecilik yayılmıştır. 2. Dünya savaşı sırasında ortaya çıkan hammadde sorununu çözmek için de geri dönüşümün önemi artmıştır. Ülkeler enerji ihtiyaçlarını karşılamak için sömürgecilik ve geri dönüşüm konusunda tercihlerini yapmışlardır.
Türkiye'de geri dönüşüm tarafından tercihini kullanmıştır. Özellikle İzmir Buca hurdacı sektörü öncü olarak hurdacılık ve geri dönüşüm hizmetleri tüm ülkede önemli hale gelmeye başlamıştır. Güçlü bir ülke olmamız sebebi ile yer altı kaynaklarımıza dış güçler sömürmeye cesaret edememektedirler. Ancak zayıf ülkelere kara bir bulut gibi çökmüşlerdir. Afrika'da bu durumda olan yerlerin başında gelmektedir.
Afrika kıtası çok zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. Bu sayede halkının refah seviyesi oldukça iyi olabilecekken Avrupalılar tarafından sömürüldüğü Afrika kıtası ülkelerinin hepsi sanayileşmeye geçememiştir. Sömürgecilik anlayışının belirlediği ülke sınırları ile Afrika’da yıllarca süren iç çatışmalar ve ülke savaşları yaşanırken Afrika’daki açlık ve yoksullukta dikkat çekici seviyelerdedir. Ekonomik açıdan gelişemeyen Afrika, sağlık sektörüne de yatırım yapamamamış ve AIDS ile pek çok salgın hastalık son derece yaygınlaşmıştır.
Sömürgecilik mağduru olan Afrika’nın tümünde kuraklık ve su sorunu vardır. Ancak Sahra Çölü’nün derinliklerinde dünyanın en geniş ve en temiz su yataklarından biri olduğu bilinmektedir. Afrika kıtası ekonomik açıdan yeterli kaynaklara sahip olmadığı için bu suyu çıkaramazken Angola, Nijerya ve Sierra Leone gibi ülkelerde de zengin yer altı kaynakları bulunmaktadır. Angola, Afrika kıtasının 2. büyük petrol satıcısı olurken halkının büyül bir bölümü günlük 1,75 dolarla yaşam savaşı vermektedir.

Petrol ve Doğalgaz Merkezi Nijerya

Nijerya, günlük 2 milyon varil ile Afrika kıtası için çok büyük bir gelirdir. Ancak yaşanan sosyal dengesizlikler nedeniyle halk yetersiz beslenmeden dolayı bebek ölümleri ile dikkat çekmektedir. Sömürgecilik politikası ile petrol ve doğal gaz kaynaklarına müdahale edilen Nijerya halkının, İngiltere ve Amerika gibi ülkelere çalışmak zorunda olduğu da oldukça önemlidir.

Fransa Sömürgesi Cezayir

Cezayir'in doğalgaz zengini olarak 4,5 trilyon metreküp gazı bulunurken Fransa'nın işgali ile toplumsal kaosta başlamıştır. 132 yıl Fransa’nın sömürgesi olarak kalan Cezayir’de şiddete dayanan bir sistem vardır. Asimile edilen halka resmi dil olarak Fransızca dayatılmıştır. Geçmişte Cezayir’e baskında bulunan Fransa ile yaşanan krizler neticesinde çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir.
Afrika’da pek çok ülkenin sömürülerek asimile edilmesi ile ekonomilerinin çökmesi sonucunda enflasyon rakamlarının yükselmesi bu ülkelerde oldukça yaygındır.
Ekonomik olarak ülkece zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde savurganca tüketim anlayışından çok geri dönüşüm ve bilinçli tüketici olmanın yollarına başvurmalıyız. Kağıt, plastik, cam, demir gibi hemen hemen her maddenin geri dönüşümü sağlanmaktadır. Hurda beyaz eşya ve her türlü hurda demir geri dönüşüme en çok katkı sağlayan ürünlerin ve maddelerin başında gelmektedir. Ülkemizin geleceği için geri dönüşüm ürünlerini atmayıp geri dönüştürülecek şekilde uygun hurdacı firmalarına verilmesini sağlayalım.
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