Agawi, bulut oyun hizmetini Windows 8 kullanıcılarına sunacak

Windows 8 işletim sisteminin çıkışı yaklaşırken, hizmet sunan firmalar da yeni sisteme adapte olmak için çalışmalarını hızlandırıyor.





iSwifter olarak faaliyete başlayan ve sonrasında Agawi olarak isim değişikliğine giden bulut tabanlı oyun hizmeti, Windows 8 ile ikinci büyük atılımını yapmaya hazırlanıyor. Daha önce iPad için 12 000 Facebook oyunu sunarak beğeni toplayan Agawi, Windows 8 için bu kez orta ve üst seviye video oyunları sunmak için çalışmalara başladı.





Şimdilik potansiyel ortaklar hakkında herhangi bir bilgi yok ancak AAA sınıfı oyunlar, herhangi bir ekstra kodlama gerekmeden Windows 8 cihazları üzerinde oynanabilecek. Microsoft Azure işbirliği ile de Windows 8 yüklü tablet, PC ve hatta akıllı telefonlar bile bulut oyun hizmetinden faydalanabilecek.





Windows Phone 8 cihazlarının giderek ekranlarının büyümesi, daha rahat bir oyun tecrübesi sunacak ve ekosistem için bulut tabanlı oyun konusu oldukça ilgi çekici olabilir.





Oyun kontrolü konusunda ise firma tercihi yayıncılara bırakıyor. D-pad, dokunmatik tuşlar, işaretle ve tıkla, ekran sürükleme hareketleri, tam fonksiyonlu kumanda gibi pek çok yöntem firma tarafından destekleniyor.





Agawi, şu anda istemcilerde x86 mimarisini temel aldığı için Surface for Windows Pro modelinde başarılı bir şekilde çalışıyor. Diğer x86 tabanlı tabletlerde de sorun yaşanmadan çalışabilecek. Bu şimdilik bir kısıtlamaya neden oluyor. Ancak WP8 cihazlarında sistem nasıl çalışacak henüz bilinmiyor.





Agawi, Windows 8 işletim sistemi ile birlikte Ekim ayı sonunda faaliyetine başlayacak.