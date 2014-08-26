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Age of Empires: Castle Siege, eylül ayında yayımlanacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Age of Empires: Castle Siege, eylül ayında yayımlanacak
Microsoft'un oyun dünyasına kazandırdığı önemli markalardan Age of Empires, eylül ayında yeni bir oyunla karşımıza çıkacak.

Age of Empires: Castle Siege olarak adlandırılan Orta Çağ temalı bu yeni oyun, izometrik kamera açısından gördüğümüz bir dünyada geçecek. Clash of Clans'ı andıran yapısıyla dikkatleri üzerine çeken oyun, free to play yapıda olacak.

Smoking Gun Interactive tarafından geliştirilen Age of Empires: Castle Siege'nin neler sunacağını önümüzdeki ay hep birlikte göreceğiz. Bu arada oyunun Windows Phone ve Windows 8.1 için yayımlanacağını da belirtelim. 

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Inque 5 yıl
PC icin Yeni Age of gelmeyecek mi?
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Eric Cartman. 5 yıl
Free to Play ise Clash of Clans gibi "Pay to Win" 'dir. Kısacası parası olan oynasın diyorlar. Oyunu beleş yapıp içine satın alma içeriği eklemek, firmalarda moda oldu.
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sıfır desibel 5 yıl
"Clash of clans'a" sağlam bir rakip bekliyordum, grafikler güzele benziyor, "Age of Empires" serisi ile pek benzerliği yok ancak "Stronghold" serisine çok benziyor. Umarım keyifli bir oyun olur.
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trakony 5 yıl
Android yok mu
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foz54 5 yıl
Age of ismini kullanmışlar sadece
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Grkwnxs 5 yıl
Askerlere taktiksel yön yardımı yapabilmek iyi olmuş
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SAFA97 5 yıl
bi clash of clans değil ama iyi bir alternatif olabilir.
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Master_Evil 5 yıl
wpde ne kadar büyüyebilir ki? birilerine rakip olmak istiyorsa ios android içinde gelmesi lazım
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Revenge_ 5 yıl
Coc'a rakip olabilecekmi bakalim
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acura07 5 yıl
5 para etmez gıbı gorunuyor...
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Piêr Dé Sans 5 yıl
Keşke görüntüyü bozmasalarmış. Zira oyunu oynanabilir kılan şey görüntülerindeki o basitlikti.
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