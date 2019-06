Age of Empires: Castle Siege, eylül ayında yayımlanacak

Microsoft'un oyun dünyasına kazandırdığı önemli markalardan Age of Empires, eylül ayında yeni bir oyunla karşımıza çıkacak.





Age of Empires: Castle Siege olarak adlandırılan Orta Çağ temalı bu yeni oyun, izometrik kamera açısından gördüğümüz bir dünyada geçecek. Clash of Clans'ı andıran yapısıyla dikkatleri üzerine çeken oyun, free to play yapıda olacak.





Smoking Gun Interactive tarafından geliştirilen Age of Empires: Castle Siege'nin neler sunacağını önümüzdeki ay hep birlikte göreceğiz. Bu arada oyunun Windows Phone ve Windows 8.1 için yayımlanacağını da belirtelim.