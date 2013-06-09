Agent akıllı saat projesi 1 milyon dolar sınırına yaklaştı





Yaratıcı projelerin mali destek aradığı Kickstarter platformu, rekor bağış seviyesini Pebble akıllı saat ile 10 milyon dolar olarak görmüştü. O günden sonra da akıllı saat projeleri hep büyük ilgi gördü.





Platformda dikkat çeken bir akıllı saat projesi de Agent. Bu cihaz Windows Phone akıllı telefonları ile de bağlantı kurmasıyla ses getirmişti.





Agent kısa süre içerisinde 600 000 dolar sınırını geçti ve gerçekleşme imkanı buldu. Proje henüz sonlanmadı ve bir milyon dolar sınırına doğru ilerliyor.





Agent 1.28 inçlik Sharp üretimi bir bellek ekran kullanıyor. Bu ekran türünde, her piksele bir bit bellek entegre ediliyor. Böylece ekranın aktif kalabilmesi için çok düşük akım değerleri yeterli olabiliyor, yalnızca yenilenmesi gereken pikseller güncellenerek güç tasarrufu sağlanıyor ve ortaya hem LCD hem de elektronik mürekkep teknolojilerinden faydalanan bir görüntüleme birimi çıkıyor.





Agent, big.LITTLE benzeri bir tasarımla güç tüketimini kontrol altına almaya çalışmış. 120MHz saat hızında çalışan Cortex-M4 çift çekirdekli işlemci performans gerektiren işlemleri yüklenirken, daha küçük bir işlemci de diğer hafif işlemleri yükleniyor. Böylece batarya akıllı saat modunda 7 gün, saat modunda 1 ay kullanım süresi sunuyor.





Bluetooth 4.0, ivme ölçer, titreşim, su geçirmezlik, Agent OS 1.0 işletim sistemi, çıkarılabilir batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. Projenin bitimine 11 gün kala 129$ bağış ile Aralık ayında modele sahip olunabiliyor. Ayrıca Qi uyumlu bir kablosuz şarj pedi de satışa sunulacak.





http://www.kickstarter.com/projects/secretlabs/agent-the-worlds-smartest-watch