Aile Hekimi Turkcell’lilerin Cebine Geliyor

AileHekimim Kim servisi ile Turkcell müşterileri Sağlık Bakanlığı tarafından atanan aile hekimlerinin kim olduğunu tek SMS'le her an her yerden öğrenebiliyor

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, müşterilerinin hayatı kolaylaştıran servislerine bir yenisini daha ekledi. AileHekimim Kim servisiyle artık Turkcell'liler tek bir SMS atarak kendi aile hekimlerini her an her yerden zahmetsizce sorgulayabiliyor.

Turkcell'lilerin aile hekimleriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilmesi için AH TC Kimlik Numarası yazıp 6998'e göndermeleri yeterli oluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından atanan aile hekiminin ad, soyad, açık adres bilgileri anında cep telefonuna gönderiliyor. Aile hekiminin değişmesi halinde tekrar sorgu yapılabiliyor. Yapılan her bir sorgu 1 TL olarak ücretlendiriliyor.

AileHekimim Kim servisinden biriysel/kurumsal faturalı ya da HazırKart'lı tüm Turkcell'ler herhangi bir aboneliğe gerek kalmadan yararlanabiliyor.

