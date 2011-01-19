Akai'den üç sim kart girişli cep telefonu: Trio

Yanında iki farklı GSM operatörünün hattını taşıyanların yardımına, birbirinden farklı tasarımlarıyla ve teknik özellikleriyle ön plana çıkan çift sim kart destekli cep telefonları koşmakta. Peki ya aktif olarak kullanılan hat sayısını üçe çıkarırsak? Akai firması bu ihtiyacı da göz önünde bulundurmuş olacak ki üç sim kart girişine sahip Trio modelini tanıttı.

Monoblok tasarımlı telefon üç sim kart desteğinin yanısıra 2.0 inç (~5.08 cm) boyutunda ekran, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera, FM radyo, Bluetooth, GPRS / WAP, flaş ışığı, hafıza kartı girişi ve 1100 mAh batarya gibi özellikler sunuyor. Akai Trio'nun, Hindistan'da 3295 Rupi'den (~72.8$)'dan satıldığı belirtilirken telefonun diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.