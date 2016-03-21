Akıllı 3D modellemeyle yüz ifadeleri gerçek zamanlı kontrol edilebilecek

Stanford Üniversitesi, Max Planck Bilişim Enstitüsü ve Erlangen Üniversitesi araştırmacılarından oluşan bir ekip, videolardaki insanların yüzlerine bir başka insanın yüz ifadelerini empoze edebilen yeni bir yüz tanıma sistemi inşa etmiş durumdalar. Face2Face olarak adlandırılan yazılım, gerçek zamanlı olarak yüzünüzün bir 3D modelini oluşturmak için web kamerası kullanıyor ve hedef görüntüleri yüz detayları uyacak şekilde deforme edebiliyor. Sonuç, örnek videodan da görülebileceği gibi gerçekten de ürkütücü.

Araştırma ekibi, sistemin nasıl çalıştığını göstermek için eski ABD Başkanı George W. Bush, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump gibi politikacıların YouTube üzerindeki videolarını kullandı. Yapılan denemelerde bu isimlerin yüzlerinin başka bir insan tarafından rahatlıkla kontrol edildiği görülüyor. Görüntüler, yüz maskeleme sistemiyle ağız hareketleri ve çeşitli mimiklerin gerçek zamanlı olarak kusursuz şekilde aktarılabileceğini ortaya koyuyor.

Daha önce de bu tip özel efekt programları kullanıma sunulmuştu ancak Face2Face'in farkı bunu gerçek zamanlı olarak gerçekleştirebilmesi. Ne yazık ki, yazılım şu anda proje aşamasında ve genel kullanıma açık değil. Fakat araştırma ekibinde yer alan Matthias Niessner, gelen talepler doğrultusunda ticarileştirip satışa sunabileceklerini de ifade ediyor. Yazılımın kamuya açılmasıyla birlikte yapılabileceklerin sadece "hayal gücü" ile sınırlı olması, kullanım alanına yönelik tedbir alınmasını gerektirebilir.

http://www.graphics.stanford.edu/~niessner/thies2016face.html