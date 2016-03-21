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Akıllı 3D modellemeyle yüz ifadeleri gerçek zamanlı kontrol edilebilecek

Araştırmacılar, videolarda yer alan insan yüzlerinin gerçek zamanlı olarak kontrol edilebilmesini sağlayan yeni bir yüz tanıma sistemi geliştirdiler. Sonuç gerçekten de tüyler ürpertici...
3 yıl
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Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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Stanford Üniversitesi, Max Planck Bilişim Enstitüsü ve Erlangen Üniversitesi araştırmacılarından oluşan bir ekip, videolardaki insanların yüzlerine bir başka insanın yüz ifadelerini empoze edebilen yeni bir yüz tanıma sistemi inşa etmiş durumdalar. Face2Face olarak adlandırılan yazılım, gerçek zamanlı olarak yüzünüzün bir 3D modelini oluşturmak için web kamerası kullanıyor ve hedef görüntüleri yüz detayları uyacak şekilde deforme edebiliyor. Sonuç, örnek videodan da görülebileceği gibi gerçekten de ürkütücü.
Araştırma ekibi, sistemin nasıl çalıştığını göstermek için eski ABD Başkanı George W. Bush, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump gibi politikacıların YouTube üzerindeki videolarını kullandı. Yapılan denemelerde bu isimlerin yüzlerinin başka bir insan tarafından rahatlıkla kontrol edildiği görülüyor. Görüntüler, yüz maskeleme sistemiyle ağız hareketleri ve çeşitli mimiklerin gerçek zamanlı olarak kusursuz şekilde aktarılabileceğini ortaya koyuyor.
Daha önce de bu tip özel efekt programları kullanıma sunulmuştu ancak Face2Face'in farkı bunu gerçek zamanlı olarak gerçekleştirebilmesi. Ne yazık ki, yazılım şu anda proje aşamasında ve genel kullanıma açık değil. Fakat araştırma ekibinde yer alan Matthias Niessner, gelen talepler doğrultusunda ticarileştirip satışa sunabileceklerini de ifade ediyor. Yazılımın kamuya açılmasıyla birlikte yapılabileceklerin sadece "hayal gücü" ile sınırlı olması, kullanım alanına yönelik tedbir alınmasını gerektirebilir.

http://www.graphics.stanford.edu/~niessner/thies2016face.html Yorum Yaz
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marslan81 3 yıl
Abicim bunu bizim Tayyibe yapacan kesin 3. 4. 5. dünya savaşlarını çıkartır, hemde ard arda, sonra halal internet gelir...
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1ses1 3 yıl
MEsut bey ikisi bir de olmadığı zaman işe yarar.
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Umutcan 3 yıl
Film/TV sektörü dışında mmo oyunlara adapte edilirse yeni nesil bir sanal dünya ortaya çıkar. Düşünsenize yarattığınız karakter sizin yüz hatlarınız ve mimiklerinizle oyun içinde konuşuyor.
Daha doğrusu siz konuşuyorsunuz.
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sssss5 3 yıl
Abi çok tehlikeli bir teknoloji. Düşünsene hackerlar canlı yayını hackleyip neler yapabilir
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1ses1 3 yıl
Çok eğlenceli
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aspirin_00 3 yıl
canlı yayın hackleniyor başkan abuk sabuk konuşuyor bir ülkeye savaş açtığını söyledğini duyduğunuzu varsayın yıkılır ortalık :D :D
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adam olun 3 yıl
güzel yapmışlar :) keşke boyun hareketlerinide algılasa daha acayip şeyler çıkabilir :) gerçi o zaman kafanın görünmeyen kısımlarını nasıl hesaplanacak
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mehmedaltair 3 yıl
Videodaki gibi olursa efsane olur
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