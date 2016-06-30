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Akıllı billboard’larla otoyollarda reklam dönemi başlıyor

Kısa süre içerisinde otoyollara yerleştirilecek video analiz teknolojisine sahip akıllı reklam panolarıyla araçların marka ve modelleri tanımlanarak her sürücüye özel reklam gösterimi yapılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ağ teknolojisi firmalarından Cloudian ve Japon reklam endüstrisinin önemli isimlerinden Dentsu ortaklığıyla geliştirilen proje, çevrimdışı ürün ve hizmet pazarlama alanına yepyeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor. Öyle ki video analiz altyapısına sahip akıllı billboard’lar yoldaki aracın markasını, modelini ve kaç yaşında olduğunu algılayarak LED ekranda sadece o sürücüye özel 5 saniye uzunluğunda reklam yayınlayacak. Bu reklamlar teknik servis fırsatlarından yeni otomobil kampanyalarına, dinlenme noktalarından en yakın restorana kadar geniş bir yelpazede olacak.
Üstelik güvenlik açısından da hayli önemli bir görev üsteleneceği belirtilen akıllı panolar, polis tarafından aranan araçların çok daha kısa sürede bulunmasını sağlayacak. Örneğin sisteme A markasında kırmızı renkli bir otomobil girildiğinde bu özelliklere sahip tüm araçların konumu harita üzerinde görüntülü şekilde listelenecek.
Otomobilleri yüzde 94 başarı oranıyla tahmin edebilen teknolojinin ilk etapta Japonya’da test edileceği belirtiliyor. Aynı internet sitelerindeki gibi hedef odaklı reklam gösterimi ile markaların potansiyel müşterilere kolaylıkla ulaşarak ihtiyaçlara cevap vermeleri hedefleniyor.

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Silent Guardian 3 yıl en beğenilen melo1903
melo1903

ücret vererek girdiğiniz otoyolda reklam fikri akla ve mantığa hiç uygun gelmiyor ...
yararlı kamu spotları koysunlar...örneğin araç içinde sigara içiliosa sigara zararları çıksın

birisi aracından çöp atıyorsa yin kamu spotu çıksın onunla alakalı ...

o zaman reklam gelirleri ile alakalı olarak sonuç itibari ile reklam varsa otoyolun bedava olması lazım düz mantık

Ücret vererek girdiğin sinemada 10 dk reklam izliyorsun

Ücret verdiğin çantanın arkadasında Kocaman logo oluyor reklamını yapıyorsun

Pantolonunun kıçında Kocaman Little big, Mavi ya da daha ufak olsa bile "Levis" damgası var yani kıçın damgalanıyor

Ama sen diyorsun ücret vererek girdiğim otoyolda reklam..

Benim korkum bundan ziyade Adsense ile bağlı olması. Düşünsene İstanbul-Ankara yolundasın yanında baban oturuyor "Günaha girme tengaya gir" diye reklam çıkıyor
melo1903ücret vererek girdiğiniz otoyolda reklam fikri akla ve mantığa hiç uygun gelmiyor ...yararlı kamu spotları koysunlar......
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Fatic 3 yıl
Kazalara davetiye.
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mstkrmn89 3 yıl
Al sana remarketing
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kadirirdem 3 yıl
kazaya sebep olabilir sıkıntılı bence...
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Amd64x2 3 yıl
Ben olsam işi bir adım daha ileri taşıyıp "face recognition" algoritması ile kişiye/cinsiyete özel hale de getirirdim, programcı mantığım bunu söylüyor, vatandaş gözüyle baktığımda son derece gereksiz ve riskli buluyorum orası ayrı
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lterlemez 3 yıl
B.... çıktı işin artık. Reklamcılık sektörü ve reklamcılardan iğrenmeye başladım. Allah büyük söyletmesin ama benden ne kadar uzaklarsa o kadar iyi, çünkü küfrü ağızlarına tıkarım direkt....
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Yok artık bi reklam vermedikleri otoyol kalmıştı.

Düşündüm de baya komik olabilir bi bakıyon eşiniz bu siteden nefret edecek yada olgun kadınlarla birlikte ol reklamları

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selcuksert38 3 yıl
BİKİNİLİ KADIN REKLAMI OLURSA MAZALLAH ZİNCİRLEME OLUR...:::)))
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melo1903 3 yıl
ücret vererek girdiğiniz otoyolda reklam fikri akla ve mantığa hiç uygun gelmiyor ...
yararlı kamu spotları koysunlar...örneğin araç içinde sigara içiliosa sigara zararları çıksın
birisi aracından çöp atıyorsa yin kamu spotu çıksın onunla alakalı ...
o zaman reklam gelirleri ile alakalı olarak sonuç itibari ile reklam varsa otoyolun bedava olması lazım düz mantık
1 Yanıt Yanıtla +3
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Silent Guardian 3 yıl melo1903
melo1903

ücret vererek girdiğiniz otoyolda reklam fikri akla ve mantığa hiç uygun gelmiyor ...
yararlı kamu spotları koysunlar...örneğin araç içinde sigara içiliosa sigara zararları çıksın

birisi aracından çöp atıyorsa yin kamu spotu çıksın onunla alakalı ...

o zaman reklam gelirleri ile alakalı olarak sonuç itibari ile reklam varsa otoyolun bedava olması lazım düz mantık

Ücret vererek girdiğin sinemada 10 dk reklam izliyorsun

Ücret verdiğin çantanın arkadasında Kocaman logo oluyor reklamını yapıyorsun

Pantolonunun kıçında Kocaman Little big, Mavi ya da daha ufak olsa bile "Levis" damgası var yani kıçın damgalanıyor

Ama sen diyorsun ücret vererek girdiğim otoyolda reklam..

Benim korkum bundan ziyade Adsense ile bağlı olması. Düşünsene İstanbul-Ankara yolundasın yanında baban oturuyor "Günaha girme tengaya gir" diye reklam çıkıyor
1 Yanıt Yanıtla +7
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WoXeD 3 yıl
araç sürerken ilgi dağıtan şeylerden kaçının derler sonrada yol ayrımında gideceğin yeri ararken reklam gösterirler.bunun benzerini ankarada yeni bulvarda yapıyo başgan.seçim zamanı tam nerden gidecez diye bakarken zart diye badem bıyıklılar çıkıyo.sonra yolda geri geri gidenimi ararsın reklam bitsin diye 6 şerit yolun ortasında duranımı.... saçma sapan işler.
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A.F.Y.D 3 yıl
güvenlik için iyi bir adım atılmış
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sierratr1 3 yıl
AUDI ye Suşi TOFAS a kebabci gostermesinler de.
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fatihcanery 3 yıl
türkiyede yapıp insanları utandırmasınlar :D
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