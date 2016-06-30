Akıllı billboard’larla otoyollarda reklam dönemi başlıyor

Ağ teknolojisi firmalarından Cloudian ve Japon reklam endüstrisinin önemli isimlerinden Dentsu ortaklığıyla geliştirilen proje, çevrimdışı ürün ve hizmet pazarlama alanına yepyeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor. Öyle ki video analiz altyapısına sahip akıllı billboard’lar yoldaki aracın markasını, modelini ve kaç yaşında olduğunu algılayarak LED ekranda sadece o sürücüye özel 5 saniye uzunluğunda reklam yayınlayacak. Bu reklamlar teknik servis fırsatlarından yeni otomobil kampanyalarına, dinlenme noktalarından en yakın restorana kadar geniş bir yelpazede olacak.

Üstelik güvenlik açısından da hayli önemli bir görev üsteleneceği belirtilen akıllı panolar, polis tarafından aranan araçların çok daha kısa sürede bulunmasını sağlayacak. Örneğin sisteme A markasında kırmızı renkli bir otomobil girildiğinde bu özelliklere sahip tüm araçların konumu harita üzerinde görüntülü şekilde listelenecek.

Otomobilleri yüzde 94 başarı oranıyla tahmin edebilen teknolojinin ilk etapta Japonya’da test edileceği belirtiliyor. Aynı internet sitelerindeki gibi hedef odaklı reklam gösterimi ile markaların potansiyel müşterilere kolaylıkla ulaşarak ihtiyaçlara cevap vermeleri hedefleniyor.