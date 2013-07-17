Akıllı cihazlar için kablosuz kumanda projesi: Muku Shuttr

Daha önce Indiegogo üzerinde aradığı desteği bulmayan Muku Shuttr, Kickstarter üzerinde aradığını buldu ve projeyi başarı ile tamamladı.

Apple'ın iOS ve Google'ın Android işletim sistemine sahip cihazları için kablosuz deklanşör görevini yerine getiren Muku Shuttr, Bluetooth 3.0 üzerinden bağlantı kurarak 10 metre mesafe içerisinde aktif olarak kullanılabiliyor. Özellikle toplu grup fotoğraf çekimlerinde ya da farklı video işlemlerinde kullanılabilecek aparat, 61 x 26 x 6mm boyutlara ve 10 gram gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip. 2 yıl batarya ömrü sunabildiği belirtilen Muku Shuttr, iki farklı renk seçeneğiyle geliyor ve yapılacak 29$ (6$ Kargo) bağış ile Ekim ayında elde edilebiliyor.

Konan 10,000$ hedefi 528 bağış ile 18,351$ seviyesine getiren Muku Shuttr projesi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/68008805/muku-shuttr-slimmest-remote-camera-control-for-sma