Akıllı cihazlar üzerinden DSLR fotoğraf makinesi kontrol imkanı veren aparat: Weye Feye

Canon ya da Nikon marka DSLR fotoğraf makinesini akıllı cep telefonu üzerinde kontrol etmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen Weye Feye, oldukça pratik bir yapı ortaya koyuyor.

XSories tarafından hazırlanan kablosuz kontrol aparatı Weye Feye, Nikon ya da Canon marka DSLR fotoğraf makinelerine kablo üzerinden bağlandıktan sonra, oluşturduğu Wi-Fi ağı ve akıllı telefon ya da tabletlere (iOS - Android) yüklenen yazılım üzerinden kontrol imkanı sağlıyor. 120 metre gibi oldukça yeterli bir kullanım alanı sağlayan ürün, kameraların canlı ön izleme görüntülerini direkt olarak aktararak uzaktan çekim yapılmasına ve bu çekimlerin diyafram, netleme ve pozlama gibi ince ayarlarının yapılmasına izin veriyor. Cihazlar arasında RAW fotoğraf aktarma özelliği de sunabilen Weye Feye, 2000 mAh dahili bataryası ile uzun bir kullanım ömrü ortaya koyabiliyor.

Amatör ya da profesyonel bir çok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilecek özellikler sağlayan Weye Feye, Ekim ayında 199£ fiyat etiketiyle piyasaya çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.weye-feye.com