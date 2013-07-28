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Akıllı cihazlar üzerinden DSLR fotoğraf makinesi kontrol imkanı veren aparat: Weye Feye

5 yıl
1,8b
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5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazlar üzerinden DSLR fotoğraf makinesi kontrol imkanı veren aparat: Weye Feye
Canon ya da Nikon marka DSLR fotoğraf makinesini akıllı cep telefonu üzerinde kontrol etmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen Weye Feye, oldukça pratik bir yapı ortaya koyuyor.
XSories tarafından hazırlanan kablosuz kontrol aparatı Weye Feye, Nikon ya da Canon marka DSLR fotoğraf makinelerine kablo üzerinden bağlandıktan sonra, oluşturduğu Wi-Fi ağı ve akıllı telefon ya da tabletlere (iOS - Android) yüklenen yazılım üzerinden kontrol imkanı sağlıyor. 120 metre gibi oldukça yeterli bir kullanım alanı sağlayan ürün, kameraların canlı ön izleme görüntülerini direkt olarak aktararak uzaktan çekim yapılmasına ve bu çekimlerin diyafram, netleme ve pozlama gibi ince ayarlarının yapılmasına izin veriyor. Cihazlar arasında RAW fotoğraf aktarma özelliği de sunabilen Weye Feye, 2000 mAh dahili bataryası ile uzun bir kullanım ömrü ortaya koyabiliyor.
Amatör ya da profesyonel bir çok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilecek özellikler sağlayan Weye Feye, Ekim ayında 199£ fiyat etiketiyle piyasaya çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.weye-feye.com Yorum Yaz
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ziper_gazi_ 5 yıl
çok iyi bence. benzer bi sistemi kurmaya çalışşsanız 500 600 liraya geliyor ayrı ayrı oluyor, en azından tek parça tek kablo bence çok iyi...
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theyapici 5 yıl
zamanla bunlar standart olacak böyle aparatlara gerek kalmayacak
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bbuzol 5 yıl
Müthiş biseymis bu aparat.
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gel pc pc 5 yıl bbuzol
+1 aparat olayı süper.


fiyatı gerçekten çok pahalı
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herschell 5 yıl
cok pahali geldi bana fiyati
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