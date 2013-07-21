Akıllı cihazları üzerinde bateri çalmaktan hoşlanan kullanıcılara özel baget: Drummerz

Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlar için resmi marketler içerisinde birçok bateri uygulaması yer alıyor. Bu uygulamalar ile daha gerçekçi bir deneyim elde etmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen Drummerz isimli ürün ise, bu görevini başarıyla yerine getirebiliyor.

Oldukça hafif olduğu belirtilen ve kauçuk benzeri ön materyal ile iPhone, iPad, iPod Touch ve Android cihazların ekranlarına zarar vermeyen Drummerz, kullanıcılara çok daha gerçekçi bir deneyim sağlayabiliyor. Beraberinde yedek uçlar da gelen ve normal bagetlerden boyut olarak daha ufak hazırlanan Drummerz, 29,99$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

Drummerz'ın kullanımını gösteren tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://technabob.com/blog/2013/07/21/drummerz-touchscreen-drumsticks/