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Akıllı cihazları üzerinde bateri çalmaktan hoşlanan kullanıcılara özel baget: Drummerz

5 yıl
1,8b
1
18
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazları üzerinde bateri çalmaktan hoşlanan kullanıcılara özel baget: Drummerz
Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlar için resmi marketler içerisinde birçok bateri uygulaması yer alıyor. Bu uygulamalar ile daha gerçekçi bir deneyim elde etmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen Drummerz isimli ürün ise, bu görevini başarıyla yerine getirebiliyor.
Oldukça hafif olduğu belirtilen ve kauçuk benzeri ön materyal ile iPhone, iPad, iPod Touch ve Android cihazların ekranlarına zarar vermeyen Drummerz, kullanıcılara çok daha gerçekçi bir deneyim sağlayabiliyor. Beraberinde yedek uçlar da gelen ve normal bagetlerden boyut olarak daha ufak hazırlanan Drummerz, 29,99$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
Drummerz'ın kullanımını gösteren tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://technabob.com/blog/2013/07/21/drummerz-touchscreen-drumsticks/ Yorum Yaz
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grafman09 5 yıl en beğenilen
yarım saat sonra o ekran catlar, benden söylemesi :)) baterist öğle yumuşak çalmaz..
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cenkfeda 5 yıl
Teknolojinin hızına yetişebilene aşk olsun.
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makaramasuko 5 yıl
O ekranı yıkarlar.Yok yok sadece yıkarlar :)
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sinekbaba 5 yıl
Garageband alın yeter
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Onurcan91 5 yıl
Yıkarlar o ekranı :)
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xxbymanxx 5 yıl
hayır yani tamam yumuşak yumuşak vurduk ben nasıl zevk alacağım kedimi seviyoruz bateri mi çalıyoruz.Alttaki videoda adamlar bitsede gitsek havasındalar
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Reul 5 yıl
bu adam gaza gelmedikten sonra ne anlamı var tık tık vurmanın
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MxFxOx 5 yıl
işsiz
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teknoforum-bs 5 yıl
Ya bişeyide amacında kullanın ya batermi la bu
Çok çalmak istosa gitsin çalsın şu tabletleri kotu amaçlarına alet etmesinler bunlar hepsi yedek parça üreten çin firmalarının oyunları arkasında kim var ? Amerika :D
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Raikirin 5 yıl
Tavsiye edilmez.
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infom@n 5 yıl
Ben Note 2 üstünde normal baget kullanıyorum :P
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HectorBarbossa 5 yıl
kesin kırarım cihazı.
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