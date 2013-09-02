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Akıllı telefon destekli sanal gerçeklik gözlüğü projesi: vrAse

5 yıl
2,5b
1
29
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefon destekli sanal gerçeklik gözlüğü projesi: vrAse
Akıllı telefon destekli sanal gerçeklik gözlüğü projesi: vrAse
Popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde akıllı cep telefonları için başlatılan güncel projelerden vrAse, kullanıcılara telefonlarını giyme şansı tanıyor.
İçerisinde yer alan doktor onaylı ayarlanabilir özel optiklerle, bağlanan akıllı cep telefonlarından aldığı normal ya da üç boyutlu (Side by Side / SBS destekli) görüntüyü 200-inç ekran boyutunda sunabilen ve oldukça farklı bir deneyim vaat eden vrAse, üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş gövdesiyle de 330 gram gibi bir ağırlık değeri ortaya koyuyor ve yapı olarak Oculus Rift modelini andırıyor. Oyunlar, filmler ya da telefonların kameraları sayesinde arttırılmış gerçeklik işlemlerde kullanılabilen ürün, video çekimi gibi farklı işlevler için de rahatlıkla kullanılabiliyor. Apple iPhone 5, HTC One, Sony Xperia Z, Samsung Galaxy S3, S4 ve Note 2 gibi modelleri kızaklı gövde yapısı sayesinde taşıyabilen vrAse, geliştirici ekibin söylediğine göre içerisine kesinlikle ışık almıyor ve üç boyutlu görüntülerde meydana gelen baş ağrısı gibi sorunlara neden olmuyor.
Site üzerinde başlatılırken konan 55,000 pound hedefi, 280 bağış ile 15,365 pound seviyesine getiren ve bitimine 42 kalan vrAse gözlük projesi, yapılacak 48 pound bağış (15 pound uluslararası kargo) ile 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlamış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Akıllı telefon destekli sanal gerçeklik gözlüğü projesi: vrAse


http://www.kickstarter.com/projects/2041280918/vrase-the-smartphone-virtual-reality-case Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
modifci 5 yıl
Abarti olmus ama bunlar gelecekte nasil urunlerle karsilasacagimizin habercisi
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OKAMI 5 yıl
Tam bir Komedi
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omeriyibas 5 yıl
hiç güleceğim yoktu!
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unicorneo 5 yıl
Gözlüğü adama takmaktan çok, adamı gözlüğe takmışlar gibi duruyor :D Bunu takanı görsem yüksek sesle gülerim
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Krauser ll 5 yıl
insanın telefonu yok telefonun insanı var
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ssbrutality 5 yıl
Delorean DMC-12
Telefonu bi gözümüze sokmadığımız kalmıştı.

Süperdi..Geberdim gülmekten. :D Adamın yüzüne tuğla düşmüş gibi görünüyor.
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DH Misafiri 5 yıl
bir arkadaş tek lensten 3d çekimin 3d his vermiyeceğini söylemiş birçok tanıdğım 3d çekim yapan kameralara sahip ve tek lens ile yapıyor cidden bir blueray film kalitesinde olmasada 3d kalitesi amatör çekimlerde gayet hoş duruyor yani demek istediğim aslında tek lensle çok rahat bir biçimde 3d çekim yapıılabiliyor
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mcclayn6 5 yıl
ya film izlerken birisi vurmaya kalksa nasıl görecegiz ki :-)
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oltanoltan 5 yıl
Oculus rift'in telefonla yapılmışına benziyor
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Umutcan 5 yıl
Kickstarterda herşeyin taklidini yapmaya başladılar yaratıcılık sıfır. Telefon ekranından aynı yöntemle 3d görüntü vermeye çalışan bir dünya aparat var zaten halihazırda.
Oculus rift taklidi şeklinde bi kayış takınca yenilik oldu yani...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sis651 5 yıl
Bunu çıkarınca da 15 - 20 numara gözlük takmak zorunda kalmayız dimi!!! :D
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TeufeL-07 5 yıl
01001101
TeufeL-07 Babannemin hacca gittiğinde getirdiği gözlüğe benziyor. Hani takıp düğmeye basardık , disk gibi birşeyde dönerek görüntü gösterirdi :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
çocukken ilk gördüğümde: bu ne bee kafanıza dayıyonuz da ne oluyo ki? gibi bi tepki vermiştim ama bakınca şok olmuştum

E ozaman üç de müç de yoktu :D Ama gözlük mözlük yapıyormuşuz yine bi şekil baksana :D
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Mr.Loney 5 yıl
01001101
ben tam olarak anlayamadım ne işe yaradığını
şimdi mesela kamerayı açtım telefonda, buna taktım. nasıl 3 boyutlu gösterecek ki? sonuçta telefonda tek kamera var ve tek açıdan çekilmiş bi görüntü var önümde??? 3 boyut da derinliği sağlayabilmek için iki farklı açıdan çekilmiş olması gerek (tabi sonradan yazılım ile derinlik katmadan bahsetmiyoruz burda)

Şöyle düşün;
kamera çift olsaydı gerçek görüntüyü evet 3d olarak sana aktaracaktı ama bununda lensi çift. Gerçek görüntü yerine telefonun ekranındaki görüntüyü sana çift lensten 3d olarak aktarıyor
Gerçi ben de tam olarak ne işe yaradığını anlamadım :S
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01001101 5 yıl Mr.Loney
Mr.Loney
01001101
ben tam olarak anlayamadım ne işe yaradığını
şimdi mesela kamerayı açtım telefonda, buna taktım. nasıl 3 boyutlu gösterecek ki? sonuçta telefonda tek kamera var ve tek açıdan çekilmiş bi görüntü var önümde??? 3 boyut da derinliği sağlayabilmek için iki farklı açıdan çekilmiş olması gerek (tabi sonradan yazılım ile derinlik katmadan bahsetmiyoruz burda)

Şöyle düşün;
kamera çift olsaydı gerçek görüntüyü evet 3d olarak sana aktaracaktı ama bununda lensi çift. Gerçek görüntü yerine telefonun ekranındaki görüntüyü sana çift lensten 3d olarak aktarıyor
Gerçi ben de tam olarak ne işe yaradığını anlamadım :S

bunu zaten biliyorum da bu görüntüye derinlik kazandırmaz ki. sadece ekranı 3 boyutlu ortamda büyük ve uzakta gösterir (yani muhtemelen yaptığı budur) ama ekran üzerindeki kamera görüntüsüne derinlik katamaz. yani ekranı 3 boyutlu ortamda uzakta ve büyük gibi görsen de gene düz bir zemin olarak görürsün.

ekran üzerindeki görüntünün derinliğe sahip olabilmesi için farklı açıdan çift çekim şarttır (yazılım ile derinlik eklenenler ayrı mevzu)
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