Akıllı telefon destekli sanal gerçeklik gözlüğü projesi: vrAse

Haber Editörü
Popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde akıllı cep telefonları için başlatılan güncel projelerden vrAse, kullanıcılara telefonlarını giyme şansı tanıyor.
İçerisinde yer alan doktor onaylı ayarlanabilir özel optiklerle, bağlanan akıllı cep telefonlarından aldığı normal ya da üç boyutlu (Side by Side / SBS destekli) görüntüyü 200-inç ekran boyutunda sunabilen ve oldukça farklı bir deneyim vaat eden vrAse, üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş gövdesiyle de 330 gram gibi bir ağırlık değeri ortaya koyuyor ve yapı olarak Oculus Rift modelini andırıyor. Oyunlar, filmler ya da telefonların kameraları sayesinde arttırılmış gerçeklik işlemlerde kullanılabilen ürün, video çekimi gibi farklı işlevler için de rahatlıkla kullanılabiliyor. Apple iPhone 5, HTC One, Sony Xperia Z, Samsung Galaxy S3, S4 ve Note 2 gibi modelleri kızaklı gövde yapısı sayesinde taşıyabilen vrAse, geliştirici ekibin söylediğine göre içerisine kesinlikle ışık almıyor ve üç boyutlu görüntülerde meydana gelen baş ağrısı gibi sorunlara neden olmuyor.
Site üzerinde başlatılırken konan 55,000 pound hedefi, 280 bağış ile 15,365 pound seviyesine getiren ve bitimine 42 kalan vrAse gözlük projesi, yapılacak 48 pound bağış (15 pound uluslararası kargo) ile 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlamış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/2041280918/vrase-the-smartphone-virtual-reality-case Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Süperdi..Geberdim gülmekten. :D Adamın yüzüne tuğla düşmüş gibi görünüyor.
Oculus rift taklidi şeklinde bi kayış takınca yenilik oldu yani...
E ozaman üç de müç de yoktu :D Ama gözlük mözlük yapıyormuşuz yine bi şekil baksana :D
Şöyle düşün;
kamera çift olsaydı gerçek görüntüyü evet 3d olarak sana aktaracaktı ama bununda lensi çift. Gerçek görüntü yerine telefonun ekranındaki görüntüyü sana çift lensten 3d olarak aktarıyor
Gerçi ben de tam olarak ne işe yaradığını anlamadım :S
bunu zaten biliyorum da bu görüntüye derinlik kazandırmaz ki. sadece ekranı 3 boyutlu ortamda büyük ve uzakta gösterir (yani muhtemelen yaptığı budur) ama ekran üzerindeki kamera görüntüsüne derinlik katamaz. yani ekranı 3 boyutlu ortamda uzakta ve büyük gibi görsen de gene düz bir zemin olarak görürsün.
ekran üzerindeki görüntünün derinliğe sahip olabilmesi için farklı açıdan çift çekim şarttır (yazılım ile derinlik eklenenler ayrı mevzu)