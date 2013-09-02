Akıllı telefon destekli sanal gerçeklik gözlüğü projesi: vrAse





Popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde akıllı cep telefonları için başlatılan güncel projelerden vrAse, kullanıcılara telefonlarını giyme şansı tanıyor.

İçerisinde yer alan doktor onaylı ayarlanabilir özel optiklerle, bağlanan akıllı cep telefonlarından aldığı normal ya da üç boyutlu (Side by Side / SBS destekli) görüntüyü 200-inç ekran boyutunda sunabilen ve oldukça farklı bir deneyim vaat eden vrAse, üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş gövdesiyle de 330 gram gibi bir ağırlık değeri ortaya koyuyor ve yapı olarak Oculus Rift modelini andırıyor. Oyunlar, filmler ya da telefonların kameraları sayesinde arttırılmış gerçeklik işlemlerde kullanılabilen ürün, video çekimi gibi farklı işlevler için de rahatlıkla kullanılabiliyor. Apple iPhone 5, HTC One, Sony Xperia Z, Samsung Galaxy S3, S4 ve Note 2 gibi modelleri kızaklı gövde yapısı sayesinde taşıyabilen vrAse, geliştirici ekibin söylediğine göre içerisine kesinlikle ışık almıyor ve üç boyutlu görüntülerde meydana gelen baş ağrısı gibi sorunlara neden olmuyor.

Site üzerinde başlatılırken konan 55,000 pound hedefi, 280 bağış ile 15,365 pound seviyesine getiren ve bitimine 42 kalan vrAse gözlük projesi, yapılacak 48 pound bağış (15 pound uluslararası kargo) ile 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlamış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/2041280918/vrase-the-smartphone-virtual-reality-case