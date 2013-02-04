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Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için yeni bir fotoğraf yazıcısı,”PhotoCube”

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarların kameralarının ve fotoğraf kalitelerinin yüksek oranda arttığı günümüzde, insanlar artık bu cihazlar ile çektikleri fotoğrafları bastırmak istiyorlar. Bu amaçla geliştirilmiş olan PhotoCube ile oldukça hızlı bir şekilde akıllı cihazlardan fotoğraf baskısı alınabiliyor.

VU Point PhotoCube, oldukça ufak boyutlarda gelişmiş bir fotoğraf yazıcısı. Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlara yüklenen ücretsiz baskı uygulaması ile çalışan PhotoCube, üzerindeki 30 pinlik bağlantı sayesinde uyumlu Apple ürünlerini de direk olarak üzerinde taşıyabiliyor ve USB bağlantı portu sayesinde Android yüklü cihazlar ve normal fotoğraf makinelerini de destekliyor. Ayrıca dahili Wi-Fi ile hiçbir kabloya ihtiyaç duymadan fotoğraf basımına da izin veren cihaz, 300dpi çözünürlükte 4” x 6” fotoğraf baskısını, 55 saniye gibi bir sürede verebiliyor. 
Akıllı telefonlar ya da tablet cihazlar için oldukça fonksiyonlu bir cihaz olan PhotoCube, $99 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. 
http://www.vupointsolutions.com/browse.php?cat=printer&page=IPWF-P30-VP 


http://www.vupointsolutions.com/browse.php?cat=printer&page=IPWF-P30-VP Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tolgaciik 6 yıl
Kaç tane resim basabiliyor ki? yada sarf malzemesi varmı ?
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Mr.Simitçi 6 yıl
Güzel Alet
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