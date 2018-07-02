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Akıllı telefonunuz bozulduğunda servise götürmeli misiniz?

Akıllı telefonumnz bizi yarı yolda bıraktığında neler yapmalıyız? Servis sıralarında beklemek zahmetli mi geliyor? Huawei, bu stresten nasıl kaçabileceğinizi anlatıyor.
10 ay
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Cep Telefonları
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Akıllı telefonunuz bozulduğunda servise götürmeli misiniz?
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Her dakika yanımızda taşıdığımız, hayatımızı kolaylaştıran günlük asistanımız bizi yarı yolda bıraktığında neler yapmalıyız? Servis sıralarında bekleyerek sorunsuz halde size teslim edilmesi için vaktiniz dar mı? İşte bu yazıda tüm bu stresten nasıl kaçabileceğinizi anlatacağız.

1- Yeniden Başlat

Çoğumuz akıllı telefonlarımızı hiç kapatmadan çalıştırıyoruz. Telefonunuz haftalardır hatta belki de aylardır durmadan çalışıyor ise ve bir uygulama çalışmıyor, telefonunuz yavaş tepki veriyorsa, en basit çözüm olan yeniden başlat ile telefonunuzu eski hale getirmeye çalışabilirsiniz.

2- Hafızayı Kontrol Edin

Akıllı telefonlarımızın hafızaları her geçen gün yeni uygulamalar, yüksek kalitede müzikler ve videolar ile doldurarak performansını düşürüyoruz. Bazı durumlarda telefon işlemci sisteminin en güncelini bile indiremeyebilirsiniz. Bu yüzden hep biraz da olsa boş alan tutmanız gerekiyor. Ayarlar bölümünden hafızanızın doluluğuna bakabilir, ‘Bellek Temizleme’ opsiyonunu kullanarak gereksiz dokümanları telefonlarınızdan arındırabilirsiniz.

3- Format Atmak

Hepimizin duymaktan en çok korktuğu çözümlerden biri de format atmak olabilir. Servise gitmeden yazılım problemleri kökünden çözebileceğiniz bu adımla beraber tüm bilgilerinizi kaybedersiniz. Eğer servise gitmek yerine bu adımı kullanmaya karar verirseniz bilgilerinizi yedeklediğinizden emin olun!

Servise gidin!

Evet, biliyoruz bazılarımız için acı bir süreç olarak görünse de en etkili çözümlerden biri servise gitmek. Huawei gözünüzde büyüyen bu süreci sizin için kolaylaştırıyor ve zaman kaybı yaşamamanızı sağlıyor. Özel çağrı merkezini arayarak daha fazla bilgi edinebilir ve yardım alabilirsiniz ya da yardım merkezlerinden birine uğrayabilirsiniz. Eğer Huawei telefonunuz varsa “HiCare” uygulamasından yetkili bir servis elemanı ile sohbet başlatabilirsiniz.

Diğer servis merkezlerine oranla Huawei, telefonların onarımını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek kendisini pazarda ayrıştırıyor ve tüketici memnuniyetini yükseltiyor. Premium telefonlar için sunulan VIP servis hizmeti de kullanıcı deneyimini pozitif yönde etkiliyor.

Belirli noktalarda bulunan telefon servis merkezlerine akıllı telefonlarınızı teslim edebilirsiniz. Bu merkezlerde hem yeni çıkan Huawei telefonlarını inceleyebilir hem de telefonunuzun tamir sürecini dışarıdan gözlemleyebilirsiniz. Bekleme alanının eğlenceli ve davetkâr olduğu Huawei Servis Merkezleri’ne uğramaktan çekinmeyin.

Kapıdan Kapıya Teslim

Yakınınızda bir servis merkezi yok ise, hizmet kullanıcıya gidiyor! Hatta randevu almak, kuyrukta beklemek ya da herhangi bir bilinmeyenle uğraşmak istemiyorsanız, ücretsiz olarak adresinizden alınan telefonunuz hızlıca teknik serviste onarım sürecine giriyor ve en kısa süre zarfında sizlere geri teslim ediliyor.


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ergunx 10 ay
Zamanında cihaz test sonuçlarıyla oynayıp tamir ücreti isteyen Huawei mi
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DH Misafiri 10 ay
Son zamanlar çok iyi satış yapıyoruz Huawei cihazlar suanda cok populer bizlerde cep telefonu satıcısı olarak bu durumdan memnunuz. Çünkü hala daha servise göndermek zorunda kaldığım bir cihaz çıkmadı inşallah da çıkmaz. Bizlerde satıcı olarak övüyoruz markayı özellikle orta seviyedeki mate 10 lite ve p20 lite favori cihazlarımız. Bunun dışında samsung artık pek önermiyoruz çünkü geçenlerde s7 edge sarj almıyor diye servise gönderdim ekran paneli ile değişim yapılıyor diye ( aslında biraz zahmetli de olsa sadece soket değişebiliyor ) ücret talep ettiler. 1100 Tl cik... Müşterime rezil oldum sonuçta zamanında ben iyi cihazdır serviste sıkıntı yaşamazsın diye belirtmiştim. Şimdi kendi servisçime yaptıracağım mecburen. Samsung dan uzak durmakta fayda var su sıralar...
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OverClocK1ng 10 ay
Biçâre olmayın. Huawei alın, HiCare yi arayın.
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tttahmettt 10 ay
zamanında p6 almıştım Huawei e ulaşmak için elimden geleni yaptım ama bir maile bile cevap vermediler bedava olmadıkça asla almam
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18XET01 10 ay
Huaweinin servis ağı çok iyi ve gerçekten hızlı, düzgün iş yapıyorlar. Tavsiye ediyorum.
Pilimin ömrü çok kısalmıştı gittim verdim Pil Ekranla birlikte değişiyormuş 3-4 saat içinde ücretsiz olarak yapıp verdiler. Kendilerine teşekkür ederim.
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Whippoorwill 10 ay
Reklam kokusu aldık.
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Moving On 10 ay
İthalatçı garantisi varsa kesinlikle götürülmemeli.
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Slaved by makarna 10 ay
Yaw bu cinlilerde heb aplledan kobyalıor
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