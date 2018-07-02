Akıllı telefonunuz bozulduğunda servise götürmeli misiniz?

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Her dakika yanımızda taşıdığımız, hayatımızı kolaylaştıran günlük asistanımız bizi yarı yolda bıraktığında neler yapmalıyız? Servis sıralarında bekleyerek sorunsuz halde size teslim edilmesi için vaktiniz dar mı? İşte bu yazıda tüm bu stresten nasıl kaçabileceğinizi anlatacağız.

1- Yeniden Başlat

Çoğumuz akıllı telefonlarımızı hiç kapatmadan çalıştırıyoruz. Telefonunuz haftalardır hatta belki de aylardır durmadan çalışıyor ise ve bir uygulama çalışmıyor, telefonunuz yavaş tepki veriyorsa, en basit çözüm olan yeniden başlat ile telefonunuzu eski hale getirmeye çalışabilirsiniz.

2- Hafızayı Kontrol Edin

Akıllı telefonlarımızın hafızaları her geçen gün yeni uygulamalar, yüksek kalitede müzikler ve videolar ile doldurarak performansını düşürüyoruz. Bazı durumlarda telefon işlemci sisteminin en güncelini bile indiremeyebilirsiniz. Bu yüzden hep biraz da olsa boş alan tutmanız gerekiyor. Ayarlar bölümünden hafızanızın doluluğuna bakabilir, ‘Bellek Temizleme’ opsiyonunu kullanarak gereksiz dokümanları telefonlarınızdan arındırabilirsiniz.

3- Format Atmak

Hepimizin duymaktan en çok korktuğu çözümlerden biri de format atmak olabilir. Servise gitmeden yazılım problemleri kökünden çözebileceğiniz bu adımla beraber tüm bilgilerinizi kaybedersiniz. Eğer servise gitmek yerine bu adımı kullanmaya karar verirseniz bilgilerinizi yedeklediğinizden emin olun!

Servise gidin!

Evet, biliyoruz bazılarımız için acı bir süreç olarak görünse de en etkili çözümlerden biri servise gitmek. Huawei gözünüzde büyüyen bu süreci sizin için kolaylaştırıyor ve zaman kaybı yaşamamanızı sağlıyor. Özel çağrı merkezini arayarak daha fazla bilgi edinebilir ve yardım alabilirsiniz ya da yardım merkezlerinden birine uğrayabilirsiniz. Eğer Huawei telefonunuz varsa “HiCare” uygulamasından yetkili bir servis elemanı ile sohbet başlatabilirsiniz.

Diğer servis merkezlerine oranla Huawei, telefonların onarımını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek kendisini pazarda ayrıştırıyor ve tüketici memnuniyetini yükseltiyor. Premium telefonlar için sunulan VIP servis hizmeti de kullanıcı deneyimini pozitif yönde etkiliyor.

Belirli noktalarda bulunan telefon servis merkezlerine akıllı telefonlarınızı teslim edebilirsiniz. Bu merkezlerde hem yeni çıkan Huawei telefonlarını inceleyebilir hem de telefonunuzun tamir sürecini dışarıdan gözlemleyebilirsiniz. Bekleme alanının eğlenceli ve davetkâr olduğu Huawei Servis Merkezleri’ne uğramaktan çekinmeyin.

Kapıdan Kapıya Teslim

Yakınınızda bir servis merkezi yok ise, hizmet kullanıcıya gidiyor! Hatta randevu almak, kuyrukta beklemek ya da herhangi bir bilinmeyenle uğraşmak istemiyorsanız, ücretsiz olarak adresinizden alınan telefonunuz hızlıca teknik serviste onarım sürecine giriyor ve en kısa süre zarfında sizlere geri teslim ediliyor.