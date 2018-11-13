Akıllı televizyonlar ile interaktif reklamlar yükselişe geçti

Bugün internete bağlı ve bir işletim sistemi olan tüm cihazlar çevrim içi reklamcılığın hedefi durumunda. Farklı girişimler ilgili cihaz üzerinden kullanıcıya en verimli şekilde ulaşmanın çalışmalarını yapıyor. Akıllı televizyonlar için interaktif reklamlar buna son örnek.

TVekstra nedir?

Gelişten teknoloji ile birlikte televizyonların akıllı ve internete bağlı hale gelmesi yeni bir reklam akımını ortaya çıkardı. İnteraktif veya adreslenebilir reklamlar seyirci ile anlık iletişim kurabiliyor ve kontrol edilebilir maliyetlere sahip. Bu bakımdan trendi de giderek yükseliyor.

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Ülkemizde TVekstra platformu interaktif televizyon reklamları konusunda lider durumda bulunuyor. 3.5 milyon hanede toplam 13.6 milyon kişiye ulaşan TVekstra son bir senede seyirciye erişimin yüzde 80 civarında artırdı. Ayrıca ortalama olarak yüzde 2’nin üzerinde tıklanma oranı ve 10 saniye reklamda bekleme süreleri ile çok iyi bir durumda bulunuyor.

Tıklama başına ücret alan TVekstra bu sayede müşterilere esnek planlar sunabiliyor. Ayrıca anlık olarak maliyet kontrolü ve kampanya verilerini dijital olarak takip etmek de mümkün.

TVekstra ülke çapında toplam 40 kanalda yayın içeriğine göre interaktif reklam sunabiliyor. Alt bant, L bandı, tam ekran, köşe bandı veya video reklamlar gibi farklı çözümler ile kullanıcılara en verimli reklamlar ulaştırılıyor. Ayrıca ile göre yerel reklamlar da verilebiliyor. Böylece yerel firmaların daha fazla sisteme entegre olması sağlanıyor.

Reklamların yanında markaların anket yapabilmesi veya kişiye özel indirim kodları verebilmesi de bu sayede mümkün oluyor. TVekstra reklamların yanı sıra bu alanda milli yazılımlar geliştiren girişimlere de yatırım yaparak dönüşüme katkı sağlıyor.