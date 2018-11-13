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Akıllı televizyonlar ile interaktif reklamlar yükselişe geçti

Kanalda izlediğiniz içeriğe göre akıllı televizyonda alt bant veya L bandı gibi reklamlar sunan TVekstra platformu 13.6 milyon kullanıcıya reklamlarını ulaştırmış durumda.
6 ay
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı televizyonlar ile interaktif reklamlar yükselişe geçti

Bugün internete bağlı ve bir işletim sistemi olan tüm cihazlar çevrim içi reklamcılığın hedefi durumunda. Farklı girişimler ilgili cihaz üzerinden kullanıcıya en verimli şekilde ulaşmanın çalışmalarını yapıyor. Akıllı televizyonlar için interaktif reklamlar buna son örnek.

TVekstra nedir?

Gelişten teknoloji ile birlikte televizyonların akıllı ve internete bağlı hale gelmesi yeni bir reklam akımını ortaya çıkardı. İnteraktif veya adreslenebilir reklamlar seyirci ile anlık iletişim kurabiliyor ve kontrol edilebilir maliyetlere sahip. Bu bakımdan trendi de giderek yükseliyor.

Ayrıca Bkz. "WeChat kaliteli oyunlar için kesenin ağzını açtı"

Ülkemizde TVekstra platformu interaktif televizyon reklamları konusunda lider durumda bulunuyor. 3.5 milyon hanede toplam 13.6 milyon kişiye ulaşan TVekstra son bir senede seyirciye erişimin yüzde 80 civarında artırdı. Ayrıca ortalama olarak yüzde 2’nin üzerinde tıklanma oranı ve 10 saniye reklamda bekleme süreleri ile çok iyi bir durumda bulunuyor.

Tıklama başına ücret alan TVekstra bu sayede müşterilere esnek planlar sunabiliyor. Ayrıca anlık olarak maliyet kontrolü ve kampanya verilerini dijital olarak takip etmek de mümkün.

TVekstra ülke çapında toplam 40 kanalda yayın içeriğine göre interaktif reklam sunabiliyor. Alt bant, L bandı, tam ekran, köşe bandı veya video reklamlar gibi farklı çözümler ile kullanıcılara en verimli reklamlar ulaştırılıyor. Ayrıca ile göre yerel reklamlar da verilebiliyor. Böylece yerel firmaların daha fazla sisteme entegre olması sağlanıyor.

Reklamların yanında markaların anket yapabilmesi veya kişiye özel indirim kodları verebilmesi de bu sayede mümkün oluyor. TVekstra reklamların yanı sıra bu alanda milli yazılımlar geliştiren girişimlere de yatırım yaparak dönüşüme katkı sağlıyor.

 

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maxmania 6 ay
insanlar reklamlardan kaçmak için kırk takla atıyor, para babaları daha fazla para kazanalım diye uğraşıyor. reklamcılık sektörü nasıl daha fazla reklam izletiriz/gösteririzden önce insanların niye reklamlardan kaçtığını, neden rahatsız olduğunu araştırsın önce.
reklam bombardımanına uğramamak için ve izlemeye değer program bulunmadığı için televizyon açmıyorum bile. bilgisayar/mobilde google program/uygulamalarından uzak duruyorum alternatiflere yöneliyorum. ne kadar reklam engelleyici varsa kullanıyorum. bu halde bile hala sağdan soldan fırlayan reklam ve telefona gelen spam sms' e maruz kalıyorum.
DH de iyi bir halt gibi sağdan soldan reklam fırlatan firma tanıtımını (reklamını) yapıyor. yeter artık, insanı zıvanadan çıkartmayın. para kazanılmasına laf eden yok ama insanda bir izan olur. o izanı/ayarı kaçırdığınızda ve insanlar televizyon izlemeyi bırakıp, bilgisayarlarında reklam engelleyici yöntemlere başvurunca ağlamayın.
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Y-ZiyA 6 ay
30 - 40 dk lık reklamlar yerine yayın sırasında arada çıkabilecek bu tarz ufak reklamları tercih ederim.
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msdos34 6 ay
HbbTv deniliyor buna.Bizim 90 lardan kalma HbbTv değil =).Uydu üzerinden gelen yayından bir link geliyor gibi düşünebilirsiniz.Eğer uydu alıcınız dahili uydu alıcı kullanıyorsanız televizyon internete bağlıysa interaktif reklam, kanalın yayın akışı geçmiş yayınların tekrarı gibi hizmet sunulabilir.Tabi uydu alıcınız veya televizyonunuz destekliyorsa bu özelliği kullanabilirsiniz.Trt1, Fox, Tv8, Atv, Ahaber de bu özelliği gördüm.Tv8 de ise ilk defa interaktif Vodofone reklamı gördüm.Şuan hakkıyla Trt ve Atv bu özelliği kullanıyor diyebilirim. Sebebi diğer kanallar sadece yayın akışı veriyor Trt ve Atv de eski programların tekrarını veriyor.
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ERIKCI 6 ay
Ben konuyu anlamadım, para verip alınan smart tv marka anlaşmış olduğu için reklam mı görüyoruz? Yoksa kanallarla ilgili bir durum mu?
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ONY86 6 ay ERIKCI
genelde anlaşma ile olur bu işler.bende ki smart tvden de youtube silindi gelmemek üzere.tabiki reklam izlediğin kanal/paket üzerinden geliyor.açıkcası 30-40 dakika süren reklamalrdan sonra bir de böyle reklam görmek baya canımı sıkar.o yüzden ben dandik bi uydu alıcı kullanıyorum bu reklamlar çıkmıyor.
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