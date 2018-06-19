Aksigorta, Microsoft Dynamics 365 ile geleceğin sigorta sistemini inşa ediyor

Aksigorta, geleceğin sigorta sistemini inşa etmek ve dijitalde var olmanın reçetesini uygulamak için Türkiye'nin lider ve köklü sigorta şirketlerinden, geleceğin sigorta sistemini inşa etmek ve dijitalde var olmanın reçetesini uygulamak için Microsoft Dynamics 365 yazılımını kullanmaya başladı. Bu sayede müşteri ilişkileri deneyimini iyileştiren Aksigorta, Microsoft Dynamics 365 yazılımı sayesinde 3 milyon müşterisiyle artık daha hızlı ve daha yakın bir iletişim kuruyor.

Ana sigortacılık sistemlerinin ne yazık ki geleneksel tutucu yapıtaşları üzerine oturmuş olduğunu belirten Aksigorta BT ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, bu tutuculukla gelecekte var olmanın mümkün olmadığının altını çiziyor ve ekliyor: “Biz DNA’mızı müşteri ilişkileriyle, dijitalle ve inovasyonla yeniden yapılandırıyoruz. Bu geleneksel yapının dışına çıkabilmek için Microsoft Dynamics 365’i geleceğin sistemi olarak belirledik.”

Microsoft Dynamics 365 ile anında artan müşteri memnuniyeti

Aksigorta Çağrı Merkezi Operasyon Yöneticisi Meral Oral, Microsoft Dynamics 365’i kullanmaya başlamadan önce müşteri bilgilerinin tek bir alanda toplandığı, müşterileri görmeyi ve tanımayı sağlayan bir 360 derece ekranları olmadığını belirtiyor.

Meral Oral, Microsoft çözümünün sağladığı avantajlar konusunda “Artık, müşterilerimiz bizimle temasa geçtiği anda hem onları tanıyabiliyoruz hem de 360 derece müşteri ekranından müşterilerimizin yaşadığı yolculuğu hızlı ve kolayca görebiliyoruz. Bu sayede müşterilerimizde kesintisiz ve omni-channel bir müşteri deneyimi yaşatıyoruz. Bu da müşteri memnuniyetine ve bağlılığına olumlu bir etki sağlıyor. Microsoft Dynamics 365 ile müşterilerimizin hangi temas noktalarından hangi hizmeti aldığını ve tüm etkileşimlerini görebiliyoruz. Bunun yanı sıra CRM’in müşteri tanıma özelliği sayesinde onları şaşırtabiliyoruz. Örneğin müşterilerimize, süresi dolmak üzere olan trafik poliçelerini ya da sahip oldukları evcil hayvan için sunabileceğimiz pati sigortası dâhilindeki muayene ya da temizlik hizmetlerini hatırlatabiliyoruz” diyor.

“Dijital dünyada yerini alamayanlar oyun dışına itiliyor”

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